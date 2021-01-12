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Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат
Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат
Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат медикам, семьям с детьми, бизнесу и россиянам, потерявшим работу в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:07
2021-01-12T01:07
2021-01-12T05:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат медикам, семьям с детьми, бизнесу и россиянам, потерявшим работу в период пандемии.Он напомнил, что в прошлом году Россия столкнулась с масштабной эпидемией коронавируса."В сложнейшей ситуации государство сделало все, чтобы поддержать людей, повысить устойчивость экономики, укрепить систему здравоохранения, приняло целый ряд других неотложных мер. И очень важно, чтобы вся выделяемая помощь дошла своевременно и по назначению", - добавил президент.По его словам, речь идет о медработниках, семьях с детьми, людях, временно лишившихся работы, чтобы они получили положенные средства, а бизнес смог воспользоваться льготами и услугами.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат медикам, семьям с детьми, бизнесу и россиянам, потерявшим работу в период пандемии.
"Среди приоритетных задач - выявление и устранений нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан", - сказал Путин в обращении к работникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника, которое транслировал телеканал "Россия 24
".
Он напомнил, что в прошлом году Россия столкнулась с масштабной эпидемией коронавируса.
"В сложнейшей ситуации государство сделало все, чтобы поддержать людей, повысить устойчивость экономики, укрепить систему здравоохранения, приняло целый ряд других неотложных мер. И очень важно, чтобы вся выделяемая помощь дошла своевременно и по назначению", - добавил президент.
По его словам, речь идет о медработниках, семьях с детьми, людях, временно лишившихся работы, чтобы они получили положенные средства, а бизнес смог воспользоваться льготами и услугами.