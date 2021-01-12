https://ria.ru/20210112/sotsvyplaty-1592654889.html

Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат

Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат медикам, семьям с детьми, бизнесу и россиянам, потерявшим работу в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:07

2021-01-12T01:07

2021-01-12T05:09

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат медикам, семьям с детьми, бизнесу и россиянам, потерявшим работу в период пандемии.Он напомнил, что в прошлом году Россия столкнулась с масштабной эпидемией коронавируса."В сложнейшей ситуации государство сделало все, чтобы поддержать людей, повысить устойчивость экономики, укрепить систему здравоохранения, приняло целый ряд других неотложных мер. И очень важно, чтобы вся выделяемая помощь дошла своевременно и по назначению", - добавил президент.По его словам, речь идет о медработниках, семьях с детьми, людях, временно лишившихся работы, чтобы они получили положенные средства, а бизнес смог воспользоваться льготами и услугами.

https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592654536.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество