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https://ria.ru/20210112/sony-1592692485.html
Электромобиль Sony Vision-S выехал на дороги общего пользования
Электромобиль Sony Vision-S выехал на дороги общего пользования
Первый электромобиль от японской Sony Vision-S попал на дороги общего пользования в Европе. Демонстрационный видеоролик появился на официальном канале компании... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:39
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый электромобиль от японской Sony Vision-S попал на дороги общего пользования в Европе. Демонстрационный видеоролик появился на официальном канале компании в YouTube.Sony Vision-S испытали дорогами Австрии в конце 2020 года. Автомобиль с регистрационными номерами этой страны передвигался не только по загородным трассам, но и городским улицам.Прототип получил систему автопилотирования и буквально нашпигован камерами, сенсорами и лидарами. Электромобиль подключен по беспроводной сети к 5G. Vision-S оснащен двумя электромоторами по 272 лошадиные силы каждый. Седан разгоняется до 240 километров в час.Электрокар собственной разработки был анонсирован японцами на выставке CES 2020. В Sony обещали вывести его на ходовые испытания в конце года, но не уточнили сроков начала продаж электромобиля. Партнером в создании Vision-S называется известный австрийский контрактный производитель автомобилей Magna Steyr.
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magna, sony corporation, youtube, технологии

Электромобиль Sony Vision-S выехал на дороги общего пользования

11:39 12.01.2021 (обновлено: 11:44 12.01.2021)
 
© SonySony Vision-S
Sony Vision-S - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый электромобиль от японской Sony Vision-S попал на дороги общего пользования в Европе. Демонстрационный видеоролик появился на официальном канале компании в YouTube.
Sony Vision-S испытали дорогами Австрии в конце 2020 года. Автомобиль с регистрационными номерами этой страны передвигался не только по загородным трассам, но и городским улицам.
Прототип получил систему автопилотирования и буквально нашпигован камерами, сенсорами и лидарами. Электромобиль подключен по беспроводной сети к 5G. Vision-S оснащен двумя электромоторами по 272 лошадиные силы каждый. Седан разгоняется до 240 километров в час.
Электрокар собственной разработки был анонсирован японцами на выставке CES 2020. В Sony обещали вывести его на ходовые испытания в конце года, но не уточнили сроков начала продаж электромобиля. Партнером в создании Vision-S называется известный австрийский контрактный производитель автомобилей Magna Steyr.
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 19:17Акценты
Суперэлектрокар: Россия намерена побороться с TeslaРынок электромобилей растет как на дрожжах. Все новые концерны реализуют крупные программы по разработке и производству машин, использующих в качестве топлива электричество. Россия заявила о намерении найти свое место в этой быстроразвивающейся конкурентной среде.
 
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