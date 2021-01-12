https://ria.ru/20210112/sony-1592692485.html

Электромобиль Sony Vision-S выехал на дороги общего пользования

Электромобиль Sony Vision-S выехал на дороги общего пользования

Первый электромобиль от японской Sony Vision-S попал на дороги общего пользования в Европе. Демонстрационный видеоролик появился на официальном канале компании... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:39

2021-01-12T11:39

2021-01-12T11:44

наука

magna

sony corporation

youtube

технологии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый электромобиль от японской Sony Vision-S попал на дороги общего пользования в Европе. Демонстрационный видеоролик появился на официальном канале компании в YouTube.Sony Vision-S испытали дорогами Австрии в конце 2020 года. Автомобиль с регистрационными номерами этой страны передвигался не только по загородным трассам, но и городским улицам.Прототип получил систему автопилотирования и буквально нашпигован камерами, сенсорами и лидарами. Электромобиль подключен по беспроводной сети к 5G. Vision-S оснащен двумя электромоторами по 272 лошадиные силы каждый. Седан разгоняется до 240 километров в час.Электрокар собственной разработки был анонсирован японцами на выставке CES 2020. В Sony обещали вывести его на ходовые испытания в конце года, но не уточнили сроков начала продаж электромобиля. Партнером в создании Vision-S называется известный австрийский контрактный производитель автомобилей Magna Steyr.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/elektrokar-1584893825.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

magna, sony corporation, youtube, технологии