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https://ria.ru/20210112/sigarety-1592698848.html
МЧС рассказало, как часто сигареты приводят к пожару
МЧС рассказало, как часто сигареты приводят к пожару
Практически каждый третий пожар в России в жилых домах за последние 5 лет происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:12
2021-01-12T12:12
пожар в жилом доме в екатеринбурге
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Практически каждый третий пожар в России в жилых домах за последние 5 лет происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Сейчас ведомство рассматривает возможность разработки самозатухающих сигарет с приспособлением в форме кольца, которое гасит огонь, если не сделать затяжку. Это могло бы снизить количество пожаров в жилье и погибших при них."Такая практика получила широкое распространение в мире. В 2011 году в Европейском союзе установлен специальный стандарт, по которому на рынок допускаются только сигареты с меньшей склонностью к воспламенению. На сегодняшний день в США, Австралии, Канаде, Исландии, Южной Африке и 28 государствах – членах ЕС приняты данные стандарты. Это привело к снижению смертности и уменьшению количества пожаров на 25-30%", - резюмирует МЧС РФ.В России последний крупный пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел в ночь на 12 января в квартире в Екатеринбурге. По данным Следственного комитета, погибли восемь человек, в том числе один ребенок.По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков.
https://ria.ru/20210111/sigarety-1592588641.html
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

МЧС рассказало, как часто сигареты приводят к пожару

12:12 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Практически каждый третий пожар в России в жилых домах за последние 5 лет происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"За последние пять лет по причине неосторожного курения сигарет произошло порядка 110 тысяч пожаров, на которых погибло порядка 17,6 тысячи человек, травмировано свыше 11 тысяч человек. При этом более 30% пожаров и 90% гибели людей на них происходит в жилом секторе", - говорится в ответе МЧС РФ на запрос РИА Новости.

Сейчас ведомство рассматривает возможность разработки самозатухающих сигарет с приспособлением в форме кольца, которое гасит огонь, если не сделать затяжку. Это могло бы снизить количество пожаров в жилье и погибших при них.
"Такая практика получила широкое распространение в мире. В 2011 году в Европейском союзе установлен специальный стандарт, по которому на рынок допускаются только сигареты с меньшей склонностью к воспламенению. На сегодняшний день в США, Австралии, Канаде, Исландии, Южной Африке и 28 государствах – членах ЕС приняты данные стандарты. Это привело к снижению смертности и уменьшению количества пожаров на 25-30%", - резюмирует МЧС РФ.
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В России последний крупный пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел в ночь на 12 января в квартире в Екатеринбурге. По данным Следственного комитета, погибли восемь человек, в том числе один ребенок.
По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков.
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Пожар в жилом доме в ЕкатеринбургеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
 
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