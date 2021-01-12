https://ria.ru/20210112/sigarety-1592698848.html

МЧС рассказало, как часто сигареты приводят к пожару

МЧС рассказало, как часто сигареты приводят к пожару

Практически каждый третий пожар в России в жилых домах за последние 5 лет происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:12

2021-01-12T12:12

2021-01-12T12:12

пожар в жилом доме в екатеринбурге

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Практически каждый третий пожар в России в жилых домах за последние 5 лет происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Сейчас ведомство рассматривает возможность разработки самозатухающих сигарет с приспособлением в форме кольца, которое гасит огонь, если не сделать затяжку. Это могло бы снизить количество пожаров в жилье и погибших при них."Такая практика получила широкое распространение в мире. В 2011 году в Европейском союзе установлен специальный стандарт, по которому на рынок допускаются только сигареты с меньшей склонностью к воспламенению. На сегодняшний день в США, Австралии, Канаде, Исландии, Южной Африке и 28 государствах – членах ЕС приняты данные стандарты. Это привело к снижению смертности и уменьшению количества пожаров на 25-30%", - резюмирует МЧС РФ.В России последний крупный пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел в ночь на 12 января в квартире в Екатеринбурге. По данным Следственного комитета, погибли восемь человек, в том числе один ребенок.По данным прокуратуры, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков.

https://ria.ru/20210111/sigarety-1592588641.html

https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html

екатеринбург

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия