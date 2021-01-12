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Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн
Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:33
2021-01-12T13:33
2021-01-12T14:20
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе онлайн."Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих, - это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн", - сказал Путин, открывая встречу.Он напомнил министру о планах в 2021 году полностью закончить оборудование всех школ скоростным интернетом и попросил рассказать, как идет эта работа, а также о планах министерства до 2024 года.
https://ria.ru/20210112/shkoly-1592670775.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, общество