https://ria.ru/20210112/shkoly-1592712836.html

Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн

Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:33

2021-01-12T13:33

2021-01-12T14:20

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сн_образование

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владимир путин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и попросил его доложить о готовности школьной системы к работе онлайн."Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих, - это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн", - сказал Путин, открывая встречу.Он напомнил министру о планах в 2021 году полностью закончить оборудование всех школ скоростным интернетом и попросил рассказать, как идет эта работа, а также о планах министерства до 2024 года.

https://ria.ru/20210112/shkoly-1592670775.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, общество