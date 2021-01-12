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В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Только в пяти российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:10
2021-01-12T09:10
2021-01-12T09:10
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Только в пяти российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ"."Всего в пяти школах в четырёх регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.Отмечается, что это 0,01% от общего числа школ в стране.Среди отдельных классов на 11 января закрыты 0,06%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество