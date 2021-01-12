https://ria.ru/20210112/shkoly-1592670775.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

Только в пяти российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:10

2021-01-12T09:10

2021-01-12T09:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Только в пяти российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ"."Всего в пяти школах в четырёх регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.Отмечается, что это 0,01% от общего числа школ в стране.Среди отдельных классов на 11 января закрыты 0,06%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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