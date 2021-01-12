https://ria.ru/20210112/sertifikat-1592726330.html

Премьер Греции призвал ЕС ввести единый цифровой сертификат вакцинации

Премьер Греции призвал ЕС ввести единый цифровой сертификат вакцинации

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения, он... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:58

2021-01-12T14:58

2021-01-12T15:48

туризм

коронавирус covid-19

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения, он надеется решить этот вопрос до начала туристического сезона.Письмо Мицотакиса президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, всем главам государств и правительств ЕС, а также комиссару по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелле Кириакиду, распространила пресс-служба премьера."Как вам очень хорошо известно, мы вступаем в особенно критическую фазу борьбы за сокращение человеческих и экономических издержек пандемии COVID. Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для обеспечения массовой вакцинации европейских граждан, снижения уровня заболеваемости и создания основы для возвращения к экономической и социальной нормальной жизни в 2021 году. В этом свете обеспечение возможно скорейшего возобновления свободного передвижения людей между государствами-членами и третьими странами является фундаментальным приоритетом для всех нас", - говорится в письме.Мицотакис сообщил, что Греция ввела процедуры, облегчающие свободное передвижение лиц, вакцинированных против COVID-19."Ключевым шагом в этом направлении является создание стандартного сертификата, подтверждающего успешную вакцинацию человека ... В этом контексте я прилагаю проект сертификата, подготовленный компетентными властями Греции. Он будет использоваться при посадке на все виды транспорта: воздушный, морской и железнодорожный", - сообщил Мицотакис.Он уточнил, что вакцинация не должна быть обязательным условием для путешествий."Хотя речь не идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной или обязательным условием для путешествий, люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно путешествовать. Это также будет положительным стимулом для поощрения граждан к вакцинации, которая является единственным способом гарантировать возвращение к нормальной жизни", - пишет премьер.Мицотакис считает "жизненно важным" определить общую линию ЕС по такому сертификату. "Я рассчитываю дать необходимый импульс в этом направлении, и поэтому копия этого письма рассылается всем моим европейским коллегам", - пишет премьер.В случае достижения согласия между государствами-членами ЕС в отношении сертификата вакцинации и его использования, затем этот вопрос можно вынести на соответствующие международные форумы, тем самым способствуя возобновлению свободного передвижения по всему миру, что является основой для возврата экономической активности к докризисному уровню, говорится в письме."Для таких стран, как Греция, зависящих от туризма, крайне важно решить этот вопрос до начала летнего сезона", - заявил Мицотакис.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/astrazeneca-1592684009.html

https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html

https://ria.ru/20210111/coronavirus-1592648777.html

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туризм, коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, новости - туризм, евросоюз, греция, в мире