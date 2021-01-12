https://ria.ru/20210112/selyunin-1592656040.html
Умер лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин
Умер лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин
Музыкант, лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет, об этом сообщил арт-директор московского клуба "Археология" Николай Ноздрин в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:38
2021-01-12T01:38
2021-01-12T01:38
культура
россия
аквариум
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Музыкант, лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет, об этом сообщил арт-директор московского клуба "Археология" Николай Ноздрин в "ВКонтакте"."Как сейчас принято писать - не ковид. Подробностей не знаю и, увы, не неожиданно", - написал Ноздрин. Он назвал Селюнина одним из столпов того, что "принято называть русским роком". Музыкант, по его словам, "начинал с великими, но не стал легендой".Дебют группы "Выход" состоялся в марте 1982 года в Ленинградском рок-клубе на одном концерте с "Кино" и другими коллективами. В 1989 году Селюнин сотрудничал с музыкантами группы "Аквариум" при записи совместного альбома. Всего в дискографии "Выхода" насчитывается около двадцати альбомов.
https://ria.ru/20201229/efimenko-1591328803.html
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