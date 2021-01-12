https://ria.ru/20210112/selyunin-1592656040.html

Умер лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

Умер лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

Музыкант, лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет, об этом сообщил арт-директор московского клуба "Археология" Николай Ноздрин в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:38

2021-01-12T01:38

2021-01-12T01:38

культура

россия

аквариум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Музыкант, лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет, об этом сообщил арт-директор московского клуба "Археология" Николай Ноздрин в "ВКонтакте"."Как сейчас принято писать - не ковид. Подробностей не знаю и, увы, не неожиданно", - написал Ноздрин. Он назвал Селюнина одним из столпов того, что "принято называть русским роком". Музыкант, по его словам, "начинал с великими, но не стал легендой".Дебют группы "Выход" состоялся в марте 1982 года в Ленинградском рок-клубе на одном концерте с "Кино" и другими коллективами. В 1989 году Селюнин сотрудничал с музыкантами группы "Аквариум" при записи совместного альбома. Всего в дискографии "Выхода" насчитывается около двадцати альбомов.

https://ria.ru/20201229/efimenko-1591328803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аквариум