https://ria.ru/20210112/sedokova-1592682953.html
"Вы — овцы": травля дочери привела Анну Седокову в ярость
"Вы — овцы": травля дочери привела Анну Седокову в ярость
Анна Седокова опубликовала в Instagram пост, в котором обрушилась на хейтеров за травлю ее старшей дочери — 16-летней Алины. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:51
2021-01-12T11:51
2021-01-12T11:51
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Анна Седокова опубликовала в Instagram пост, в котором обрушилась на хейтеров за травлю ее старшей дочери — 16-летней Алины.Предпосылкой стала недавняя публикации Седоковой о воспитании детей, о которой впоследствии она пожалела. В том тексте певица размышляла о личных границах в семье."Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребенка", — написала поп-звезда.По словам Седоковой, накануне она узнала, что Алина очень расстроилась из-за того, что в Instagram ее "обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из за смерти ее отца". Все это разозлило мать девочки. Она заявила, что "так больше не будет", и "та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом". "Я люблю Instagram, но не позволю ему разрушать мою жизнь", — заявила певица.Она сообщила, что теперь ее дети и муж "будут улыбаться с красивых профессиональных фото", а Instagram станет больше частью ее рабочей жизни и меньше — личной. Возможно, сообщила Анна, она будет делиться чем-то в других соцсетях, "но это не точно"."Сейчас хочется ничем не делиться", — призналась Седокова, добавив, что никуда не исчезает, а просто меняется.
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анна седокова, знаменитости, звезды
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Анна Седокова опубликовала
в Instagram пост, в котором обрушилась на хейтеров за травлю ее старшей дочери — 16-летней Алины.
Предпосылкой стала
недавняя публикации Седоковой о воспитании детей, о которой впоследствии она пожалела. В том тексте певица размышляла о личных границах в семье.
"Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребенка", — написала поп-звезда.
"Я привыкала, что меня обсуждают. Но не моих детей", — обратилась она к подписчикам.
По словам Седоковой, накануне она узнала, что Алина очень расстроилась из-за того, что в Instagram ее "обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из за смерти ее отца". Все это разозлило мать девочки.
"Вы — овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", — написала Седокова.
Она заявила, что "так больше не будет", и "та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом". "Я люблю Instagram, но не позволю ему разрушать мою жизнь", — заявила певица.
Она сообщила, что теперь ее дети и муж "будут улыбаться с красивых профессиональных фото", а Instagram станет больше частью ее рабочей жизни и меньше — личной. Возможно, сообщила Анна, она будет делиться чем-то в других соцсетях, "но это не точно".
"Сейчас хочется ничем не делиться", — призналась Седокова, добавив, что никуда не исчезает, а просто меняется.