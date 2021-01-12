https://ria.ru/20210112/sedokova-1592682953.html

"Вы — овцы": травля дочери привела Анну Седокову в ярость

"Вы — овцы": травля дочери привела Анну Седокову в ярость

Анна Седокова опубликовала в Instagram пост, в котором обрушилась на хейтеров за травлю ее старшей дочери — 16-летней Алины. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:51

2021-01-12T11:51

2021-01-12T11:51

шоубиз

анна седокова

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584893105_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_5d0d736de8a7c9a809299e3a58ae022f.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Анна Седокова опубликовала в Instagram пост, в котором обрушилась на хейтеров за травлю ее старшей дочери — 16-летней Алины.Предпосылкой стала недавняя публикации Седоковой о воспитании детей, о которой впоследствии она пожалела. В том тексте певица размышляла о личных границах в семье."Решив недавно высказаться на тему воспитания детей, поделившись опытом в надежде, что он может пригодиться и сделать кого то счастливее, эта надежда больно ударила моего собственного ребенка", — написала поп-звезда.По словам Седоковой, накануне она узнала, что Алина очень расстроилась из-за того, что в Instagram ее "обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из за смерти ее отца". Все это разозлило мать девочки. Она заявила, что "так больше не будет", и "та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом". "Я люблю Instagram, но не позволю ему разрушать мою жизнь", — заявила певица.Она сообщила, что теперь ее дети и муж "будут улыбаться с красивых профессиональных фото", а Instagram станет больше частью ее рабочей жизни и меньше — личной. Возможно, сообщила Анна, она будет делиться чем-то в других соцсетях, "но это не точно"."Сейчас хочется ничем не делиться", — призналась Седокова, добавив, что никуда не исчезает, а просто меняется.

https://ria.ru/20201117/sedokova-1584979900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, знаменитости, звезды