https://ria.ru/20210112/sanktsii-1592691336.html

Лукашенко поручил подготовить ответ на "бандитские" санкции Евросоюза

Лукашенко поручил подготовить ответ на "бандитские" санкции Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада в отношении ряда белорусских предприятий бандитскими и поручил выработать симметричный ответ,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:32

2021-01-12T11:32

2021-01-12T12:07

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада в отношении ряда белорусских предприятий бандитскими и поручил выработать симметричный ответ, передает во вторник Sputnik Беларусь.По его данным, такое поручение Лукашенко сделал, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.В свою очередь Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, приводит видеофрагмент встречи. "Пара-тройка наших предприятий попала под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Задача правительству: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции – мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - сказал Лукашенко.По его словам, если эти страны "сделали шаги и в неправильном направлении начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить". "Не надо бояться, надо им уже показывать зубы", - призвал Лукашенко.Глава государства добавил, что попавшие под санкции белорусские предприятия нужно поддержать.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В том числе ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

https://ria.ru/20210111/lukashenko-1592557376.html

белоруссия

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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире