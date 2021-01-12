https://ria.ru/20210112/samolety-1592690274.html
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
2021-01-12T14:00
2021-01-12T14:00
2021-01-12T14:00
истории.doc
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общество
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"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
audio/mpeg
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
audio/mpeg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, общество
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.