https://ria.ru/20210112/samolety-1592690274.html

"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.

2021-01-12T14:00

2021-01-12T14:00

2021-01-12T14:00

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общество

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"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать. audio/mpeg

"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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