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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210112/samolety-1592690274.html
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
2021-01-12T14:00
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истории.doc
подкаст
общество
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"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
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"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
audio/mpeg
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60
аудио, подкаст, общество

"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России

14:00 12.01.2021
 
Истории.doc
"Самолет я собрал за 3 года". Как летают пилоты-любители в России
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Владимир Александрович – врач, впервые самостоятельно поднялся в небо в 60 лет. А сегодня путешествует на собственном самолете по всей России. Константину 34, работает в строительной сфере, 3 года собирал свой самолет и теперь летает каждые выходные. Оба утверждают, что стать пилотом может каждый и рассказывают, как это сделать.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
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