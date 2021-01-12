https://ria.ru/20210112/samoizolyatsiya-1592676040.html

В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене некоторых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:09

2021-01-12T10:09

2021-01-12T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене некоторых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.Так, с 13 января снимается рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, теперь для заселения в подмосковные гостиницы не потребуется предоставлять тест на COVID-19. Однако термометрия при заезде и на входах, в том числе в рестораны и бары при отелях, по-прежнему обязательна.Дистанционный формат учебы для колледжей Московской области власти также отменили, транспортные карты учащихся разблокируют. В то же время студенты вузов останутся на удаленке до 6 февраля включительно.По последним данным, в Подмосковье с начала эпидемии COVID-19 выявили более 170 тысяч заболевших, три тысячи из них скончались, свыше 129 тысяч выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировали еще 1083 случая заражения. Как отмечал Воробьев, всплеска заболеваемости после новогодних праздников в регионе нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592643236.html

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество