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https://ria.ru/20210112/samoizolyatsiya-1592676040.html
В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене некоторых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:09
2021-01-12T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене некоторых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.Так, с 13 января снимается рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, теперь для заселения в подмосковные гостиницы не потребуется предоставлять тест на COVID-19. Однако термометрия при заезде и на входах, в том числе в рестораны и бары при отелях, по-прежнему обязательна.Дистанционный формат учебы для колледжей Московской области власти также отменили, транспортные карты учащихся разблокируют. В то же время студенты вузов останутся на удаленке до 6 февраля включительно.По последним данным, в Подмосковье с начала эпидемии COVID-19 выявили более 170 тысяч заболевших, три тысячи из них скончались, свыше 129 тысяч выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировали еще 1083 случая заражения. Как отмечал Воробьев, всплеска заболеваемости после новогодних праздников в регионе нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

10:09 12.01.2021 (обновлено: 11:14 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина на перроне на станции "Подольск" в Московской области
Женщина на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об отмене некоторых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Так, с 13 января снимается рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, теперь для заселения в подмосковные гостиницы не потребуется предоставлять тест на COVID-19. Однако термометрия при заезде и на входах, в том числе в рестораны и бары при отелях, по-прежнему обязательна.
Дистанционный формат учебы для колледжей Московской области власти также отменили, транспортные карты учащихся разблокируют. В то же время студенты вузов останутся на удаленке до 6 февраля включительно.
По последним данным, в Подмосковье с начала эпидемии COVID-19 выявили более 170 тысяч заболевших, три тысячи из них скончались, свыше 129 тысяч выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировали еще 1083 случая заражения. Как отмечал Воробьев, всплеска заболеваемости после новогодних праздников в регионе нет.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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