https://ria.ru/20210112/roskomnadzor-1592730900.html
Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты
Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты
В отношении СМИ-иноагентов составлены восемь протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, говорится на сайте... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:25
2021-01-12T15:25
2021-01-12T22:39
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В отношении СМИ-иноагентов составлены восемь протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, говорится на сайте Роскомнадзора."Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов", — сообщает Роскомнадзор.Статьей 19.34.1, как напоминает ведомство, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц — 500 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей.СМИ, как подчеркнули в ведомстве, были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало.
https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
В отношении СМИ-иноагентов составлены восемь протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, говорится на сайте Роскомнадзора
.
"Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов", — сообщает Роскомнадзор.
Статьей 19.34.1, как напоминает ведомство, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц — 500 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей.
"По закону "О средствах массовой информации" (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Реестр таких средств массовой информации ведет Министерство юстиции Российской Федерации", — напоминает сайт Роскомнадзора.
СМИ, как подчеркнули в ведомстве, были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало.