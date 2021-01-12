https://ria.ru/20210112/roskomnadzor-1592730900.html

Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты

Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты

В отношении СМИ-иноагентов составлены восемь протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, говорится на сайте... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:25

2021-01-12T15:25

2021-01-12T22:39

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583403049_0:24:1500:868_1920x0_80_0_0_e14c1dac9af5af3abc801306e8e08153.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В отношении СМИ-иноагентов составлены восемь протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, говорится на сайте Роскомнадзора."Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов", — сообщает Роскомнадзор.Статьей 19.34.1, как напоминает ведомство, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридических лиц — 500 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей.СМИ, как подчеркнули в ведомстве, были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало.

https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html

https://ria.ru/20201230/smi-1591600077.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество