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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/romanov-1592758823.html
Религиовед назвал голодовку бывшего схиигумена Сергия "спектаклем"
Религиовед назвал голодовку бывшего схиигумена Сергия "спектаклем"
Сухую голодовку в столичном СИЗО бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, не стоит воспринимать всерьез, это "спектакль", чтобы... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:05
2021-01-12T18:09
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
ева меркачева
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сухую голодовку в столичном СИЗО бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, не стоит воспринимать всерьез, это "спектакль", чтобы привлечь к себе внимание, полагает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.В конце декабря 2020 года ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников говорил, что бывший схимонах отказывается от еды и воды, потому что решил поститься. В понедельник член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Романов, находящийся в московском СИЗО-7, 5 января объявил сухую голодовку и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По словам правозащитницы, обвиняемый "воду не пьет, а только смазывает ей губы". Бывший схиигумен находится в одиночной камере с видеонаблюдением. Врачи ежедневно проверяют его состояние и вес."У опытных уголовников (Романов ранее уже был в колонии - ред.) есть и другие способы привлечения к себе внимания, например, некоторые органы можно к нарам прибить гвоздями. Поэтому сухая голодовка - это не самое забавное. Истории про то, что "только рот водой смачивают" - ну мне, как специалисту по сектам, памятен один индийский йог, который 15 лет воду не употребляет, а только смачивает рот водой. Мы ему, конечно, охотно верим, как и Романову, но при этом как-то вспоминаем научные данные, по которым человек более трех дней без воды жить не может", - сказал РИА Новости Силантьев.По его мнению, речь идет о "спектакле, направленном на привлечение внимания". "У нас еще никто от жажды и голода в тюрьме не умирал, тем более в СИЗО. Поэтому Романов до суда доживет... Я насчет его здоровья ничуть не беспокоюсь", - заявил религиовед.Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что Романов до принятия монашества был судим за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210112/arest-1592725203.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/sergiy-1592633803.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), ева меркачева, новости - религия и мировоззрение, роман силантьев

Религиовед назвал голодовку бывшего схиигумена Сергия "спектаклем"

18:05 12.01.2021 (обновлено: 18:09 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сухую голодовку в столичном СИЗО бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, не стоит воспринимать всерьез, это "спектакль", чтобы привлечь к себе внимание, полагает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.
В конце декабря 2020 года ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников говорил, что бывший схимонах отказывается от еды и воды, потому что решил поститься. В понедельник член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Романов, находящийся в московском СИЗО-7, 5 января объявил сухую голодовку и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По словам правозащитницы, обвиняемый "воду не пьет, а только смазывает ей губы". Бывший схиигумен находится в одиночной камере с видеонаблюдением. Врачи ежедневно проверяют его состояние и вес.
"У опытных уголовников (Романов ранее уже был в колонии - ред.) есть и другие способы привлечения к себе внимания, например, некоторые органы можно к нарам прибить гвоздями. Поэтому сухая голодовка - это не самое забавное. Истории про то, что "только рот водой смачивают" - ну мне, как специалисту по сектам, памятен один индийский йог, который 15 лет воду не употребляет, а только смачивает рот водой. Мы ему, конечно, охотно верим, как и Романову, но при этом как-то вспоминаем научные данные, по которым человек более трех дней без воды жить не может", - сказал РИА Новости Силантьев.
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия на 15 суток
По его мнению, речь идет о "спектакле, направленном на привлечение внимания". "У нас еще никто от жажды и голода в тюрьме не умирал, тем более в СИЗО. Поэтому Романов до суда доживет... Я насчет его здоровья ничуть не беспокоюсь", - заявил религиовед.
Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
Бывший схимонах Сергий в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:42
Объявил сухую голодовку. Бывший схимонах Сергий похудел на 7 кг
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что Романов до принятия монашества был судим за убийство и разбойное нападение.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Сектовед о Романове: проблема лжестарчества - системная проблема в Церкви
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Ева МеркачеваНовости - Религия и мировоззрениеРоман Силантьев
 
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