https://ria.ru/20210112/roddom-1592763390.html

СК проверяет информацию о гибели двух новорожденных в роддоме в Уфе

СК проверяет информацию о гибели двух новорожденных в роддоме в Уфе

Следственные органы Башкирии организовали проверку по сообщениям в СМИ о гибели двух новорожденных в роддоме Уфы в первые дни января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:27

2021-01-12T18:27

2021-01-12T18:27

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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УФА, 12 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по сообщениям в СМИ о гибели двух новорожденных в роддоме Уфы в первые дни января, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Ранее в СМИ сообщили, что в роддоме Уфы в первые дни января умерли новорожденные."По материалам средств массовой информации о смерти двух новорожденных в одном из родильных домов города Уфы органами Следственного комитета организована доследственная проверка", - сообщили агентству в ведомстве.Собеседник пояснил, что следователи опросят пострадавших пациентов и медицинский персонал роддома, исследуют медицинскую документацию и назначат необходимые экспертные исследования для установления обстоятельств смерти новорожденных."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20200520/1571753712.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия