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СК проверяет информацию о гибели двух новорожденных в роддоме в Уфе
СК проверяет информацию о гибели двух новорожденных в роддоме в Уфе
Следственные органы Башкирии организовали проверку по сообщениям в СМИ о гибели двух новорожденных в роддоме Уфы в первые дни января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:27
2021-01-12T18:27
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по сообщениям в СМИ о гибели двух новорожденных в роддоме Уфы в первые дни января, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Ранее в СМИ сообщили, что в роддоме Уфы в первые дни января умерли новорожденные."По материалам средств массовой информации о смерти двух новорожденных в одном из родильных домов города Уфы органами Следственного комитета организована доследственная проверка", - сообщили агентству в ведомстве.Собеседник пояснил, что следователи опросят пострадавших пациентов и медицинский персонал роддома, исследуют медицинскую документацию и назначат необходимые экспертные исследования для установления обстоятельств смерти новорожденных."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20200520/1571753712.html
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следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия

СК проверяет информацию о гибели двух новорожденных в роддоме в Уфе

18:27 12.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по сообщениям в СМИ о гибели двух новорожденных в роддоме Уфы в первые дни января, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Ранее в СМИ сообщили, что в роддоме Уфы в первые дни января умерли новорожденные.
"По материалам средств массовой информации о смерти двух новорожденных в одном из родильных домов города Уфы органами Следственного комитета организована доследственная проверка", - сообщили агентству в ведомстве.
Собеседник пояснил, что следователи опросят пострадавших пациентов и медицинский персонал роддома, исследуют медицинскую документацию и назначат необходимые экспертные исследования для установления обстоятельств смерти новорожденных.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник.
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Следственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
 
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