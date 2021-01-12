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Нижегородский омбудсмен рассказал о мальчике, которого истязал отец
Нижегородский омбудсмен рассказал о мальчике, которого истязал отец
Пятилетний мальчик и его мама, обратившаяся в прокуратуру с жалобами на истязавшего ребенка отца-боксера, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:04
2021-01-12T12:04
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Пятилетний мальчик и его мама, обратившаяся в прокуратуру с жалобами на истязавшего ребенка отца-боксера, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена по Нижегородской области.Ранее Телеграм-канал Ni Mash разместил публикацию о том, что бывший боксер систематически мучил своего 5-летнего сына, пытаясь вырастить из него спортсмена. В частности, сообщается, что "папа решил сделать из сына гимнаста, растянул его в шпагат, а сверху на ноги поставил гири". В результате у мальчика зафиксированы перелом бедра, трещина в руке и другие травмы. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области, мать ребенка перед Новым годом обратилась к ним с жалобами на мужа. После проверки ее обращения было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением)."Как выяснилось, семья мальчика недавно переехала в Нижний Новгород из соседней области. По словам мамы, ее сожитель, он же отец ребенка, избивал ее и сына на протяжении нескольких лет. Однако ранее в полицию женщина не заявляла из страха перед ним. Сейчас мама и сын находятся в безопасности, с ребенком работает психолог", - заявила агентству уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.Она уточнила, что женщина обращалась в аппарат регионального детского омбудсмена в конце декабря прошлого года, однако без упоминания подробностей о том, что ребенка истязал отец-боксер с целью сделать из него спортсмена. "По обращению о нарушении прав несовершеннолетнего проводилась работа, но уже тогда было известно, что пострадавшим оказана помощь", - добавила Ушакова.
https://ria.ru/20201201/prigovor-1587110346.html
https://ria.ru/20210108/zhestokost-1592315219.html
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нижний новгород, нижегородская область, общество

Нижегородский омбудсмен рассказал о мальчике, которого истязал отец

12:04 12.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Пятилетний мальчик и его мама, обратившаяся в прокуратуру с жалобами на истязавшего ребенка отца-боксера, находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена по Нижегородской области.
Ранее Телеграм-канал Ni Mash разместил публикацию о том, что бывший боксер систематически мучил своего 5-летнего сына, пытаясь вырастить из него спортсмена. В частности, сообщается, что "папа решил сделать из сына гимнаста, растянул его в шпагат, а сверху на ноги поставил гири". В результате у мальчика зафиксированы перелом бедра, трещина в руке и другие травмы. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области, мать ребенка перед Новым годом обратилась к ним с жалобами на мужа. После проверки ее обращения было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением).
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"Как выяснилось, семья мальчика недавно переехала в Нижний Новгород из соседней области. По словам мамы, ее сожитель, он же отец ребенка, избивал ее и сына на протяжении нескольких лет. Однако ранее в полицию женщина не заявляла из страха перед ним. Сейчас мама и сын находятся в безопасности, с ребенком работает психолог", - заявила агентству уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.
Она уточнила, что женщина обращалась в аппарат регионального детского омбудсмена в конце декабря прошлого года, однако без упоминания подробностей о том, что ребенка истязал отец-боксер с целью сделать из него спортсмена. "По обращению о нарушении прав несовершеннолетнего проводилась работа, но уже тогда было известно, что пострадавшим оказана помощь", - добавила Ушакова.
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