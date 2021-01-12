https://ria.ru/20210112/putin-1592727524.html

Путин проведет совещание по дорожному строительству

Путин проведет совещание по дорожному строительству

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:05

2021-01-12T15:05

2021-01-12T15:08

алексей цыденов

марат хуснуллин

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

https://realty.ria.ru/20201225/dorogi-1590907267.html

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алексей цыденов, марат хуснуллин, россия, владимир путин, политика