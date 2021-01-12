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Путин проведет совещание по дорожному строительству
Путин проведет совещание по дорожному строительству
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:05
2021-01-12T15:08
алексей цыденов
марат хуснуллин
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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алексей цыденов, марат хуснуллин, россия, владимир путин, политика

Путин проведет совещание по дорожному строительству

15:05 12.01.2021 (обновлено: 15:08 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 13:31
Хуснуллин: дорожное строительство в РФ в 2020 г увеличилось на 14%
 
Алексей ЦыденовМарат ХуснуллинРоссияВладимир ПутинПолитика
 
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