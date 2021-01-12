https://ria.ru/20210112/putin-1592727524.html
Путин проведет совещание по дорожному строительству
Путин проведет совещание по дорожному строительству
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:05
2021-01-12T15:05
2021-01-12T15:08
алексей цыденов
марат хуснуллин
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590580043_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_10eb86a1bca50b9e225db42bebd4ebfd.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, где обсудит планы дорожного строительства на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы. С докладами по этому поводу выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
https://realty.ria.ru/20201225/dorogi-1590907267.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590580043_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_0fd2a0f872961097f298c0d2742444ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, марат хуснуллин, россия, владимир путин, политика