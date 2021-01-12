https://ria.ru/20210112/putin-1592667429.html
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на реализацию нацпроектов
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на реализацию нацпроектов
Сопровождение реализации национальных проектов, защита окружающей среды, а также обеспечение законности на предстоящих думских выборах требуют самого серьезного РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:19
2021-01-12T08:19
2021-01-12T08:21
россия
политика
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сопровождение реализации национальных проектов, защита окружающей среды, а также обеспечение законности на предстоящих думских выборах требуют самого серьезного внимания со стороны органов прокуратуры, заявил президент России Владимир Путин."Самого серьезного внимания требуют и другие направления, среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу", - сказал Путин в поздравлении работников прокуратуры с профессиональным праздником, обращение главы государства показал телеканал "Россия 24"."В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально. Полномочий и компетенций для этого у вас достаточно", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210112/putin-1592667321.html
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