https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592667567.html

Путин рассказал о значении усиления статуса прокуратуры

Путин рассказал о значении усиления статуса прокуратуры

Усиление конституционно-правового статуса российский прокуратуры позволит эффективно решать поставленные задачи по защите прав россиян, заявил президент России... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:25

2021-01-12T08:25

2021-01-12T08:25

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Усиление конституционно-правового статуса российский прокуратуры позволит эффективно решать поставленные задачи по защите прав россиян, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что с учетом выполнения прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен, в том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Он также напомнил, что был установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры."Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного - чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества", - сказал Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

https://ria.ru/20210112/putin-1592667321.html

россия

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россия, владимир путин