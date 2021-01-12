https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592667567.html
Путин рассказал о значении усиления статуса прокуратуры
Путин рассказал о значении усиления статуса прокуратуры
Усиление конституционно-правового статуса российский прокуратуры позволит эффективно решать поставленные задачи по защите прав россиян, заявил президент России... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:25
2021-01-12T08:25
2021-01-12T08:25
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Усиление конституционно-правового статуса российский прокуратуры позволит эффективно решать поставленные задачи по защите прав россиян, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что с учетом выполнения прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен, в том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Он также напомнил, что был установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры."Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного - чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества", - сказал Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.
https://ria.ru/20210112/putin-1592667321.html
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россия, владимир путин
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Усиление конституционно-правового статуса российский прокуратуры позволит эффективно решать поставленные задачи по защите прав россиян, заявил президент России Владимир Путин
.
Глава государства отметил, что с учетом выполнения прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен, в том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Он также напомнил, что был установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры.
"Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного - чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества", - сказал Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.