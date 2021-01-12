https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592554154.html

День работника прокуратуры в России

День работника прокуратуры в России

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Он был установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:26

2021-01-12T00:26

2021-01-12T00:26

россия

день работника прокуратуры в россии

справки

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12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Он был установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры. Петр I, создавая прокуратуру, поставил задачу "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. В соответствии с указом от 29 января (18 января по старому стилю) 1722 года "Об установлении должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей" прокуратура была поставлена над фискальными органами. Первым генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ягужинского.После восшествия на престол в 1762 году императрица Екатерина II существенно реформировала институт российской прокуратуры: в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. При реформе государственного управления, предпринятой Александром I, с 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного Министерства юстиции, а министр юстиции по должности стал генерал-прокурором. В таком виде должность генерал-прокурора просуществовала вплоть до февральских событий 1917 года, после чего была упразднена.28 мая 1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял первое "Положение о прокурорском надзоре", согласно которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия – право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.В июне 1933 года постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) Союза ССР было принято решение об учреждении Прокуратуры Союза ССР. Утвержденное в декабре 1933 года "Положение о Прокуратуре Союза ССР" определило правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял закон "О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР". Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Горшенин.В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт "Положение о прокурорском надзоре в СССР", который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.После принятия в 1977 году новой Конституции СССР, на ее основе был разработан Закон о Прокуратуре СССР, который был утвержден в ноябре 1979 года. В соответствии с ним, к основным направлениям деятельности прокуратуры были отнесены: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление.После распада СССР 17 января 1992 года был принят новый федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (с последующими изменениями). В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.В принятом законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, иным стало содержание прокурорского надзора.В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. В настоящее время органы прокуратуры придают большое значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся в правоприменительной практике.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день работника прокуратуры в россии, справки