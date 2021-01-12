https://ria.ru/20210112/prazdniki-1592665090.html

Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках

Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках

Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, - 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой "праздничный" бюджет и... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T07:10

2021-01-12T07:10

2021-01-12T07:10

россия

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, - 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой "праздничный" бюджет и намерены обратиться за кредитом, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости."По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды", - выяснили аналитики.Однако траты россиян на прошедших новогодних праздниках ниже прошлогодних на 25%. "В первую очередь динамика произошла за счет общего снижения доходов россиян. Кроме того, влияние оказал тот факт, что многие отказываются от посещения общественных мест и приняли решения отказаться от каких-либо поездок, которые традиционно совершали в новогодние праздники", - пояснили эксперты.По данным компании, порядка 60% от "новогодних" расходов направлялось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе, 15% было потрачено на покупку подарков, 15% - на развлечения, 10% составляли другие траты.При этом около 15% россиян признались, что потратили больше, чем планировали и в конце месяца рассматривают возможность обращения в кредитные организации за дополнительными средствами, рассказали в компании. Так, 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им необходимо будет порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных запросят в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% россиян хотели бы взять ссуду на сумму более 10 тысяч рублей.Компания в середине декабря сообщала, что россияне планируют сэкономить на новогодних подарках: большинство граждан намерено было потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/covid-1592648052.html

https://ria.ru/20210106/prazdniki-1592117066.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, общество