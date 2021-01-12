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Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, - 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой "праздничный" бюджет и... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T07:10
2021-01-12T07:10
россия
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, - 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой "праздничный" бюджет и намерены обратиться за кредитом, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости."По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды", - выяснили аналитики.Однако траты россиян на прошедших новогодних праздниках ниже прошлогодних на 25%. "В первую очередь динамика произошла за счет общего снижения доходов россиян. Кроме того, влияние оказал тот факт, что многие отказываются от посещения общественных мест и приняли решения отказаться от каких-либо поездок, которые традиционно совершали в новогодние праздники", - пояснили эксперты.По данным компании, порядка 60% от "новогодних" расходов направлялось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе, 15% было потрачено на покупку подарков, 15% - на развлечения, 10% составляли другие траты.При этом около 15% россиян признались, что потратили больше, чем планировали и в конце месяца рассматривают возможность обращения в кредитные организации за дополнительными средствами, рассказали в компании. Так, 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им необходимо будет порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных запросят в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% россиян хотели бы взять ссуду на сумму более 10 тысяч рублей.Компания в середине декабря сообщала, что россияне планируют сэкономить на новогодних подарках: большинство граждан намерено было потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей.
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россия, общество

Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках

07:10 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне на новогодних праздниках потратили на четверть меньше, чем годом ранее, - 20 тысяч рублей, однако 15% граждан превысили свой "праздничный" бюджет и намерены обратиться за кредитом, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды", - выяснили аналитики.
Однако траты россиян на прошедших новогодних праздниках ниже прошлогодних на 25%. "В первую очередь динамика произошла за счет общего снижения доходов россиян. Кроме того, влияние оказал тот факт, что многие отказываются от посещения общественных мест и приняли решения отказаться от каких-либо поездок, которые традиционно совершали в новогодние праздники", - пояснили эксперты.
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По данным компании, порядка 60% от "новогодних" расходов направлялось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе, 15% было потрачено на покупку подарков, 15% - на развлечения, 10% составляли другие траты.
При этом около 15% россиян признались, что потратили больше, чем планировали и в конце месяца рассматривают возможность обращения в кредитные организации за дополнительными средствами, рассказали в компании. Так, 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им необходимо будет порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных запросят в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% россиян хотели бы взять ссуду на сумму более 10 тысяч рублей.
Компания в середине декабря сообщала, что россияне планируют сэкономить на новогодних подарках: большинство граждан намерено было потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей.
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