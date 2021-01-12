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В Ульяновске локализовали пожар на трикотажной фабрике
В Ульяновске локализовали пожар на трикотажной фабрике
Пожар в административном корпусе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:39
2021-01-12T12:39
2021-01-12T12:39
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в административном корпусе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило о возгорании в административном здании фирмы "Русь" на проспекте Гая, 71 в Железнодорожном районе на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло на чердачном этаже."Пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.Как уточнило ГУМЧС, здание находится на реконструкции, его самостоятельно покинули пять человек, пострадавших нет.
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ульяновск, происшествия
САМАРА, 12 янв - РИА Новости.
Пожар в административном корпусе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске
локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило о возгорании в административном здании фирмы "Русь" на проспекте Гая, 71 в Железнодорожном районе на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло на чердачном этаже.
"Пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.
Как уточнило ГУМЧС, здание находится на реконструкции, его самостоятельно покинули пять человек, пострадавших нет.