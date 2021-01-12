https://ria.ru/20210112/pozhar-1592703950.html

В Ульяновске локализовали пожар на трикотажной фабрике

В Ульяновске локализовали пожар на трикотажной фабрике

Пожар в административном корпусе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:39

2021-01-12T12:39

2021-01-12T12:39

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в административном корпусе трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило о возгорании в административном здании фирмы "Русь" на проспекте Гая, 71 в Железнодорожном районе на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло на чердачном этаже."Пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - сказала собеседница агентства.Как уточнило ГУМЧС, здание находится на реконструкции, его самостоятельно покинули пять человек, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210112/ulyanovsk-1592688231.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, происшествия