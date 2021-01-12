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Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой
Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой
Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против "чрезвычайно опасного" газопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:38
2021-01-12T13:39
allseas
дэниэл кочински
северный поток — 2
дональд трамп
нато
евросоюз
москва
сша
украина
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ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против "чрезвычайно опасного" газопровода "Северный поток 2"."Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока 2". Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы "Инициативы трех морей" (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)", - сказал Кочински, выступая в палате общин на слушаниях с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс.По его мнению, газопровод опасен тем, что ведет "напрямую в Россию" в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО."Он (газопровод) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц", - сказал Кочински.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Парламентарий считает, что Британия должна последовать за США. "Я призываю министра сейчас, после Brexit, проявить такую же смелость, как наши американские партнеры, и выступить за моральные, стратегические перспективы и безопасность, побудив германцев не ставить под угрозу наших партнеров по НАТО, и ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте во имя будущей безопасности нашего континента", - сказал парламентарий.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.Британское правительство не выступало с заявлениями относительно возможного введения санкций против участвующих в строительстве газопровода компаний.
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allseas, дэниэл кочински, северный поток — 2, дональд трамп, нато, евросоюз, москва, сша, украина, в мире

Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой

13:38 12.01.2021 (обновлено: 13:39 12.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против "чрезвычайно опасного" газопровода "Северный поток 2".
"Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока 2". Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы "Инициативы трех морей" (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)", - сказал Кочински, выступая в палате общин на слушаниях с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 06:08
Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
По его мнению, газопровод опасен тем, что ведет "напрямую в Россию" в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО.
"Он (газопровод) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц", - сказал Кочински.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Парламентарий считает, что Британия должна последовать за США. "Я призываю министра сейчас, после Brexit, проявить такую же смелость, как наши американские партнеры, и выступить за моральные, стратегические перспективы и безопасность, побудив германцев не ставить под угрозу наших партнеров по НАТО, и ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте во имя будущей безопасности нашего континента", - сказал парламентарий.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 18:59
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал создание фонда поддержки
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
Британское правительство не выступало с заявлениями относительно возможного введения санкций против участвующих в строительстве газопровода компаний.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 04:22
Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
 
AllseasДэниэл КочинскиСеверный поток — 2Дональд ТрампНАТОЕвросоюзМоскваСШАУкраинаВ мире
 
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