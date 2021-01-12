https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html

Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой

Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой

Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против "чрезвычайно опасного" газопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:38

2021-01-12T13:38

2021-01-12T13:39

allseas

дэниэл кочински

северный поток — 2

дональд трамп

нато

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ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против "чрезвычайно опасного" газопровода "Северный поток 2"."Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока 2". Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы "Инициативы трех морей" (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)", - сказал Кочински, выступая в палате общин на слушаниях с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс.По его мнению, газопровод опасен тем, что ведет "напрямую в Россию" в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО."Он (газопровод) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц", - сказал Кочински.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Парламентарий считает, что Британия должна последовать за США. "Я призываю министра сейчас, после Brexit, проявить такую же смелость, как наши американские партнеры, и выступить за моральные, стратегические перспективы и безопасность, побудив германцев не ставить под угрозу наших партнеров по НАТО, и ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте во имя будущей безопасности нашего континента", - сказал парламентарий.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.Британское правительство не выступало с заявлениями относительно возможного введения санкций против участвующих в строительстве газопровода компаний.

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

https://ria.ru/20210107/fond-1592266904.html

https://ria.ru/20210103/potok-1591861492.html

москва

сша

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