https://ria.ru/20210112/peru-1592675263.html

В Перу расследуют дело судей, обвинивших Сороса в создании пандемии

В Перу расследуют дело судей, обвинивших Сороса в создании пандемии

Контрольный орган правосудия перуанского региона Ика совместно с Верховным судом региона проведут расследование в отношении судей апелляционного суда входящих в РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:02

2021-01-12T10:02

2021-01-12T10:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

билл гейтс

джордж сорос

перу

в мире

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МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Контрольный орган правосудия перуанского региона Ика совместно с Верховным судом региона проведут расследование в отношении судей апелляционного суда входящих в Ику провинций Чинча и Писко, которые в решении по уголовному делу об изнасиловании мотивировали продление предварительного заключения обвиняемому непредсказуемым характером пандемии COVID-19 и обвинили в создании этого вируса влиятельных бизнесменов Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров."Децентрализованное управление судебного контроля региона Ика распорядилось начать предварительное расследование в отношении верховных судей Апелляционной палаты по уголовным делам Чинча и Писко с целью сбора доказательств, которые помогут определить наличие или отсутствие предполагаемых нарушений", - говорится в сообщении Верховного суда Ика в Facebook.Согласно тексту документа, расследование призвано прояснить распространенную в местных СМИ информацию о том, что суд Чинча и Писко признал обоснованным ходатайство о продлении предварительного заключения по одному из уголовных дел ввиду непредсказуемого характера пандемии, созданной "преступными элитами, которые доминируют в мире", среди них - Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры."Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах.... Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях...", - говорится в заключении суда, которое ранее опубликовала радиостанция RPP.По информации издания, защита обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей, уже подала заявление об отмене этого постановления. По мнению адвоката Ренсо Риеги, вместо аргументов по существу в нем использованы спекулятивные утверждения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210111/soros-1592650712.html

https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html

перу

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, билл гейтс, джордж сорос, перу, в мире