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Козак назвал переговоры "нормандских" политсоветников "бурной беседой"
Козак назвал переговоры "нормандских" политсоветников "бурной беседой"
Пандемия коронавируса с точки зрения российской делегации не мешает переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы администрации РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:09
2021-01-12T22:09
2021-01-12T22:12
"нормандская четверка"
дмитрий козак
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса с точки зрения российской делегации не мешает переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.В Берлине во вторник прошли переговоры политсоветников "нормандской четверки" по урегулированию на Украине."Нам не сильно (мешает), ограничений никаких нет. Дай бог, чтобы все были здоровы после этой бурной беседы", - сказал Козак журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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"нормандская четверка", дмитрий козак, берлин (город), украина, в мире