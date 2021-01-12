https://ria.ru/20210112/peregovory-1592787632.html

Козак рассказал об итогах встречи политсоветников "нормандской четверки"

Козак рассказал об итогах встречи политсоветников "нормандской четверки"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал полезной встречу политсоветников "нормандской четверки" в Берлине, но похвастаться результатом, по его РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T21:41

2021-01-12T21:41

2021-01-12T21:56

"нормандская четверка"

дмитрий козак

берлин (город)

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал полезной встречу политсоветников "нормандской четверки" в Берлине, но похвастаться результатом, по его мнению, нельзя."К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось", - заявил Козак журналистам.По его словам, стороны подготовили "новые принципы и подходы" к реализации направлений дорожный карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках контактной группы. Козак подчеркнул, что российская делегация считает встречу "полезной", стороны обменялись подходами, "но окончательных решений пока нет".

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"нормандская четверка", дмитрий козак, берлин (город)