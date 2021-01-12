https://ria.ru/20210112/peregovory-1592731631.html

В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

В Берлине начались переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщило посольство России в Германии. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:27

2021-01-12T15:27

2021-01-12T16:13

россия

дмитрий козак

франция

германия

украина

"нормандская четверка"

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. В Берлине начались переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщило посольство России в Германии.С российской стороны в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.На встрече в ведомстве канцлера ФРГ планируют обсудить реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе, заявил ранее источник в российской делегации.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Тогда Козак сообщил прессе, что стороны обменялись мнениями по всем вопросам касательно событий на востоке Украины, однако по итогам переговоров прорывов не было, а вопрос о проведении саммита "нормандской четверки" не обсуждался.В декабре 2019-го в Елисейском дворце в Париже прошла первая за три года "нормандская" встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита стороны приняли совместное коммюнике, договорившись встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить усилия по разрешению гражданского конфликта в Донбассе.В документе подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В коммюнике также было предусмотрено разведение сил в трех новых точках на востоке Украины к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в регионе.

https://ria.ru/20210111/soglasheniya-1592568397.html

россия

франция

германия

украина

берлин (город)

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россия, дмитрий козак, франция, германия, украина, "нормандская четверка", берлин (город), в мире