В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"
15:27 12.01.2021 (обновлено: 16:13 12.01.2021)
© РИА НовостиРоссийская делегация во главе с Козаком прибыла в ведомство канцлера ФРГ на встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки"
С российской стороны в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
На встрече в ведомстве канцлера ФРГ планируют обсудить реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе, заявил ранее источник в российской делегации.
11 января, 13:57В Киеве выступили за модернизацию Минских соглашений
Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Тогда Козак сообщил прессе, что стороны обменялись мнениями по всем вопросам касательно событий на востоке Украины, однако по итогам переговоров прорывов не было, а вопрос о проведении саммита "нормандской четверки" не обсуждался.
В декабре 2019-го в Елисейском дворце в Париже прошла первая за три года "нормандская" встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита стороны приняли совместное коммюнике, договорившись встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить усилия по разрешению гражданского конфликта в Донбассе.
В документе подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В коммюнике также было предусмотрено разведение сил в трех новых точках на востоке Украины к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в регионе.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения