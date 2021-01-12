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В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"
В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"
В Берлине начались переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщило посольство России в Германии. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:27
2021-01-12T16:13
россия
дмитрий козак
франция
германия
украина
"нормандская четверка"
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. В Берлине начались переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщило посольство России в Германии.С российской стороны в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.На встрече в ведомстве канцлера ФРГ планируют обсудить реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе, заявил ранее источник в российской делегации.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Тогда Козак сообщил прессе, что стороны обменялись мнениями по всем вопросам касательно событий на востоке Украины, однако по итогам переговоров прорывов не было, а вопрос о проведении саммита "нормандской четверки" не обсуждался.В декабре 2019-го в Елисейском дворце в Париже прошла первая за три года "нормандская" встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита стороны приняли совместное коммюнике, договорившись встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить усилия по разрешению гражданского конфликта в Донбассе.В документе подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В коммюнике также было предусмотрено разведение сил в трех новых точках на востоке Украины к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в регионе.
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россия, дмитрий козак, франция, германия, украина, "нормандская четверка", берлин (город), в мире

В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

15:27 12.01.2021 (обновлено: 16:13 12.01.2021)
 
© РИА НовостиРоссийская делегация во главе с Козаком прибыла в ведомство канцлера ФРГ на встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки"
Российская делегация во главе с Козаком прибыла в ведомство канцлера ФРГ на встречу политсоветников лидеров нормандской четверки - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. В Берлине начались переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки", сообщило посольство России в Германии.
С российской стороны в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
На встрече в ведомстве канцлера ФРГ планируют обсудить реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе, заявил ранее источник в российской делегации.
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Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Тогда Козак сообщил прессе, что стороны обменялись мнениями по всем вопросам касательно событий на востоке Украины, однако по итогам переговоров прорывов не было, а вопрос о проведении саммита "нормандской четверки" не обсуждался.
В декабре 2019-го в Елисейском дворце в Париже прошла первая за три года "нормандская" встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита стороны приняли совместное коммюнике, договорившись встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить усилия по разрешению гражданского конфликта в Донбассе.
В документе подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". В коммюнике также было предусмотрено разведение сил в трех новых точках на востоке Украины к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в регионе.
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РоссияДмитрий КозакФранцияГерманияУкраина"Нормандская четверка"Берлин (город)В мире
 
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