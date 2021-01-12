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В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года
В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:08
2021-01-12T05:06
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Согласно проекту закона, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля - исходя из роста доходов ПФР.Также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительство получит право дополнительно повышать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.Ранее сообщалось, что Нилов разработал соответствующий законопроект, однако в кабмине его не поддержали. В заключении на законопроект отмечалось, что согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Вместе с тем, проект закона не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, отметили в кабмине.
https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html
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россия, пенсионный фонд рф, общество

В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

00:08 12.01.2021 (обновлено: 05:06 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться", - говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту закона, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.
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Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля - исходя из роста доходов ПФР.
Также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительство получит право дополнительно повышать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.
Ранее сообщалось, что Нилов разработал соответствующий законопроект, однако в кабмине его не поддержали. В заключении на законопроект отмечалось, что согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Вместе с тем, проект закона не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, отметили в кабмине.
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