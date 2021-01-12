https://ria.ru/20210112/pensiya-1592652374.html

В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

В ГД внесли проект о дополнительной индексации пенсий в течение года

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:08

2021-01-12T00:08

2021-01-12T05:06

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Согласно проекту закона, предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля - исходя из роста доходов ПФР.Также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года - ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом правительство получит право дополнительно повышать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.Ранее сообщалось, что Нилов разработал соответствующий законопроект, однако в кабмине его не поддержали. В заключении на законопроект отмечалось, что согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Вместе с тем, проект закона не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, отметили в кабмине.

https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html

https://ria.ru/20201229/mironov-1591429913.html

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россия, пенсионный фонд рф, общество