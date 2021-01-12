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Мальта раскрыла имена новых владельцев "золотых паспортов" из России
Мальта раскрыла имена новых владельцев "золотых паспортов" из России
Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы "золотых паспортов" для иностранцев, инвестирующих в экономику островного... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:51
2021-01-12T15:17
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы "золотых паспортов" для иностранцев, инвестирующих в экономику островного государства, сообщает РБК.По данным агентства, мальтийское гражданство по этой программе в 2019 году получили более трех тысяч человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России.Так, в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя и совладельца производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергея Колесникова, основателя сети магазинов "Петрович" Андриана Мельникова, сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора "Русэнергосбыта" Андрея Зиновьева, совладельца "Валента Фарм" Антона Стрекалова и других.Программа выдачи "золотых паспортов" действует на Мальте с конца 2013 года. Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы, выполнившие следующие условия: взнос 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тысяч евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги. В октябре прошлого года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы.Этого потребовала Еврокомиссия, которая уведомила ряд стран о противоречии программы "золотых паспортов" нормам Евросоюза. Помимо Мальты, предупреждения получили Кипр и Греция.
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россия, мальта, роснефть, еврокомиссия, кипр, греция, ссср, в мире

Мальта раскрыла имена новых владельцев "золотых паспортов" из России

09:51 12.01.2021 (обновлено: 15:17 12.01.2021)
 
© Depositphotos / Patryk_Kosmider Залив Спинола, Сент-Джулианс, Мальта
Залив Спинола, Сент-Джулианс, Мальта - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы "золотых паспортов" для иностранцев, инвестирующих в экономику островного государства, сообщает РБК.
По данным агентства, мальтийское гражданство по этой программе в 2019 году получили более трех тысяч человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России.
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Так, в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя и совладельца производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергея Колесникова, основателя сети магазинов "Петрович" Андриана Мельникова, сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора "Русэнергосбыта" Андрея Зиновьева, совладельца "Валента Фарм" Антона Стрекалова и других.
Программа выдачи "золотых паспортов" действует на Мальте с конца 2013 года. Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы, выполнившие следующие условия: взнос 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тысяч евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги.
В октябре прошлого года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы.
Этого потребовала Еврокомиссия, которая уведомила ряд стран о противоречии программы "золотых паспортов" нормам Евросоюза. Помимо Мальты, предупреждения получили Кипр и Греция.
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