Мальта раскрыла имена новых владельцев "золотых паспортов" из России
09:51 12.01.2021 (обновлено: 15:17 12.01.2021)
По данным агентства, мальтийское гражданство по этой программе в 2019 году получили более трех тысяч человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России.
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Так, в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя и совладельца производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергея Колесникова, основателя сети магазинов "Петрович" Андриана Мельникова, сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора "Русэнергосбыта" Андрея Зиновьева, совладельца "Валента Фарм" Антона Стрекалова и других.
Программа выдачи "золотых паспортов" действует на Мальте с конца 2013 года. Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы, выполнившие следующие условия: взнос 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тысяч евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги.
В октябре прошлого года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы.
Этого потребовала Еврокомиссия, которая уведомила ряд стран о противоречии программы "золотых паспортов" нормам Евросоюза. Помимо Мальты, предупреждения получили Кипр и Греция.
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