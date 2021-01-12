https://ria.ru/20210112/pasporta-1592674042.html

Мальта раскрыла имена новых владельцев "золотых паспортов" из России

Мальта раскрыла имена новых владельцев "золотых паспортов" из России

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы "золотых паспортов" для иностранцев, инвестирующих в экономику островного... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:51

2021-01-12T09:51

2021-01-12T15:17

россия

мальта

роснефть

еврокомиссия

кипр

греция

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575606239_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_b14bf150a8608b25b6f993dad6a50186.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы "золотых паспортов" для иностранцев, инвестирующих в экономику островного государства, сообщает РБК.По данным агентства, мальтийское гражданство по этой программе в 2019 году получили более трех тысяч человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России.Так, в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя и совладельца производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергея Колесникова, основателя сети магазинов "Петрович" Андриана Мельникова, сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора "Русэнергосбыта" Андрея Зиновьева, совладельца "Валента Фарм" Антона Стрекалова и других.Программа выдачи "золотых паспортов" действует на Мальте с конца 2013 года. Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы, выполнившие следующие условия: взнос 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тысяч евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги. В октябре прошлого года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы.Этого потребовала Еврокомиссия, которая уведомила ряд стран о противоречии программы "золотых паспортов" нормам Евросоюза. Помимо Мальты, предупреждения получили Кипр и Греция.

https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html

https://ria.ru/20200720/1574517574.html

россия

мальта

кипр

греция

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мальта, роснефть, еврокомиссия, кипр, греция, ссср, в мире