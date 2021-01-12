https://ria.ru/20210112/otstavka-1592655526.html

В администрации Трампа подал в отставку третий по счету министр

В администрации Трампа подал в отставку третий по счету министр

И.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф уходит в отставку, сообщили телеканалы NBC News и ABC News со ссылкой на письмо Вулфа коллегам. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:22

2021-01-12T01:22

2021-01-12T05:14

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. И.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф уходит в отставку, сообщили телеканалы NBC News и ABC News со ссылкой на письмо Вулфа коллегам.По их данным, Вулф уйдет уже в понедельник вечером по местному времени.МВБ координирует деятельность ряда правоохранительных и силовых органов, включая Береговую охрану, службу иммиграционно-таможенной полиции, службу гражданства и иммиграции, управления по борьбе с наркотиками и незаконным оружием, управления по инфраструктуре и кибербезопасности.Таким образом, Вулф станет третьим министром, покинувшим кабинет Дональда Трампа со времени событий прошлой недели в Вашингтоне. Ранее ушли в отставку министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси Девос.Помимо стремления отмежеваться от Трампа, министрами может руководить нежелание участвовать в процессе отстранения президента по 25-й поправке к Конституции США (о неспособности президента исполнять обязанности), к чему призывают демократы.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников действующего президента осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. В ходе беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592654119.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире