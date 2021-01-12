https://ria.ru/20210112/otdykh-1592688649.html

Названа стоимость самых дорогих туров по России в 2020 году

Названа стоимость самых дорогих туров по России в 2020 году

Эксперты на основе данных крупнейших туроператоров подготовили рейтинг самых дорогих туров по России 2020 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:28

2021-01-12T11:28

2021-01-12T11:28

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты на основе данных крупнейших туроператоров подготовили рейтинг самых дорогих туров по России 2020 года, сообщает АТОР. Туристы были готовы платить больше за путешествия по стране. Если в 2019 году самые дорогие путевки по России у массовых туроператоров стоили до 2,1 миллиона рублей, то в 2020 году эта сумма увеличилась до десяти миллионов. После весенних ограничений спрос на "люксовый" отдых в РФ очень существенно вырос.Последнее место в пятерке самых дорогих поездок занял 12-дневный тур на одного в Арктику с экспедицией на атомном ледоколе "50 лет Победы" в июле 2020 года. За него пришлос заплатить 2 400 417 рублей. В стоимость вошло размещение в отеле в Мурманске накануне круиза, все трансферы, проживание в стандартной каюте на борту судна, береговые экскурсии, полярный барбекю, полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами, четырехразовое питание (включая свежую выпечку на полдник, стойку с кофе и легкими закусками). А также персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту с покрытием 100 тысяч евро. Причем, это оказалась самая дорогая путевка из расчета стоимости на одного человека.На четвертом месте — поездка в Сочи за 2 671 821 рублей. Двое туристов с двумя детьми забронировали пакетный тур на 21 день (проживание в отеле категории "пять звезд", индивидуальный трансфер, без стоимости авиабилетов) осенью 2020 года. Номер – двухкомнатный "люкс", питание "полный пансион". Еще одно путешествие в Сочи обошлось туристам более чем в 3 500 000 рублей. Бабушка с двумя внуками забронировала путевку (без авиабилетов) летом 2020 года на 24 дня с проживанием в одном из качественных и дорогих отелей курорта. Номер стоил больше 100 тысяч рублей в сутки. Поездка оказалась на третьем месте по дороговизне.Второе место тоже у этого приморского города. Три туриста из Хабаровска заказали 10-дневный тур (проживание и индивидуальный трансфер, без стоимости авиабилетов) в августе 2020 в пятизвездочный отель с размещением в двухкомнатном номере "люкс" с завтраками. Они заплатили 6 603 000 рублей.На первом месте по дороговизне оказалась поездка на Сахалин стоимостью 10 114 000 рублей. Семья из семи человек за эту сумму провела неделю на острове в сентябре 2020 года. Это был тур с морскими экскурсиями, проживанием в нескольких отелях, а также на яхте. Питание – полный пансион с изысками: местная кухня, свежие морепродукты.

https://ria.ru/20210111/tury-1592567773.html

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, арктика, сахалин, мурманск, сочи, хабаровск, отдых