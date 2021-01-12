https://ria.ru/20210112/oslozhnenie-1592752128.html
В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19
В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19
Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:36
2021-01-12T17:36
2021-01-12T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78c4f8c70be869c1b513ea54c39bc5eb.jpg
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский."Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый", - сказал Недельский на пресс-конференции в Варшаве.Он не уточнил подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.Недельский рассказал, что в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации".Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек. В страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590725347.html
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592739498.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0e25fee1dd30b9ef55c3b70d36906e0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, варшава, в мире
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости.
Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше
, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
"Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый", - сказал Недельский на пресс-конференции в Варшаве
.
Он не уточнил подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.
Недельский рассказал, что в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.
Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации".
Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.
В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.
К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек. В страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.