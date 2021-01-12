https://ria.ru/20210112/oslozhnenie-1592752128.html

В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19

В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19

Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:36

2021-01-12T17:36

2021-01-12T17:40

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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский."Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый", - сказал Недельский на пресс-конференции в Варшаве.Он не уточнил подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.Недельский рассказал, что в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации".Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек. В страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590725347.html

https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592739498.html

польша

варшава

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, варшава, в мире