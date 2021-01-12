Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/oslozhnenie-1592752128.html
В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19
В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19
Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:36
2021-01-12T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78c4f8c70be869c1b513ea54c39bc5eb.jpg
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский."Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый", - сказал Недельский на пресс-конференции в Варшаве.Он не уточнил подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.Недельский рассказал, что в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации".Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек. В страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590725347.html
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592739498.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0e25fee1dd30b9ef55c3b70d36906e0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, варшава, в мире

В Польше выявили первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19

17:36 12.01.2021 (обновлено: 17:40 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
"Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый", - сказал Недельский на пресс-конференции в Варшаве.
Он не уточнил подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.
Недельский рассказал, что в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 12:58Распространение нового коронавируса
ФМБА рассказало о планах по препарату, смягчающему осложнения от COVID-19
Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации".
Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.
В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 16:26Распространение нового коронавируса
Во Франции выявили случай побочной реакции на вакцину Pfizer и BioNTech
К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек. В страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВаршаваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния