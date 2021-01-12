https://ria.ru/20210112/oskar-1592699005.html
"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях
"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях
Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:32
2021-01-12T12:32
2021-01-12T12:32
хоакин феникс
оскар (премия)
культура
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
робин райт
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588072135_0:27:2064:1189_1920x0_80_0_0_b10537535fb29a5e72247cdadb22763b.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает Сomic Book.Ленту показали в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Российская премьера запланирована на 14 января. Мнения зрителей о проекте на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes – разделились. На "Оскар", кроме Галь Гадот, также выдвинуты: продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актеры Крис Пайн и Педро Паскаль. Также на премию претендуют художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и другие участники съемочной группы.Первым проектом Marvel, номинированным на "Оскар" в категории "лучший фильм", стала "Черная пантера", а первым обладателем премии из мира комиксов DC стал "Джокер", который в итоге (после 11 номинаций) получил в прошлом году две награды. "Лучшим актером" был признан Хоакин Феникс, а "лучшим композитором" – Хильдур Гуднадоуттир.
https://ria.ru/20201208/gadot-1588079706.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588072135_0:0:2064:1548_1920x0_80_0_0_5151262382a407351aeb50ca24d3ab29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хоакин феникс, оскар (премия), кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, робин райт, сша
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости
. Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает
Сomic Book.
Ленту показали в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Российская премьера запланирована на 14 января. Мнения зрителей о проекте на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes – разделились.
На "Оскар", кроме Галь Гадот, также выдвинуты: продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актеры Крис Пайн и Педро Паскаль.
Также на премию претендуют художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и другие участники съемочной группы.
Первым проектом Marvel, номинированным на "Оскар" в категории "лучший фильм", стала "Черная пантера", а первым обладателем премии из мира комиксов DC стал "Джокер", который в итоге (после 11 номинаций) получил в прошлом году две награды. "Лучшим актером" был признан Хоакин Феникс, а "лучшим композитором" – Хильдур Гуднадоуттир.