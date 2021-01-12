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https://ria.ru/20210112/oskar-1592699005.html
"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях
"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях
Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:32
2021-01-12T12:32
хоакин феникс
оскар (премия)
культура
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает Сomic Book.Ленту показали в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Российская премьера запланирована на 14 января. Мнения зрителей о проекте на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes – разделились. На "Оскар", кроме Галь Гадот, также выдвинуты: продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актеры Крис Пайн и Педро Паскаль. Также на премию претендуют художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и другие участники съемочной группы.Первым проектом Marvel, номинированным на "Оскар" в категории "лучший фильм", стала "Черная пантера", а первым обладателем премии из мира комиксов DC стал "Джокер", который в итоге (после 11 номинаций) получил в прошлом году две награды. "Лучшим актером" был признан Хоакин Феникс, а "лучшим композитором" – Хильдур Гуднадоуттир.
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хоакин феникс, оскар (премия), кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, робин райт, сша

"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях

12:32 12.01.2021
 
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина: 1984 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Warner Bros. (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает Сomic Book.
Ленту показали в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Российская премьера запланирована на 14 января. Мнения зрителей о проекте на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes – разделились.
На "Оскар", кроме Галь Гадот, также выдвинуты: продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актеры Крис Пайн и Педро Паскаль.
Также на премию претендуют художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и другие участники съемочной группы.
Первым проектом Marvel, номинированным на "Оскар" в категории "лучший фильм", стала "Черная пантера", а первым обладателем премии из мира комиксов DC стал "Джокер", который в итоге (после 11 номинаций) получил в прошлом году две награды. "Лучшим актером" был признан Хоакин Феникс, а "лучшим композитором" – Хильдур Гуднадоуттир.
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
8 декабря 2020, 04:18Культура
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм "Чудо-женщина 1984"
 
КультураХоакин ФениксОскар (премия)Кино и сериалыНовости культурыГаль ГадотРобин РайтСША
 
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