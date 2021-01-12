https://ria.ru/20210112/oskar-1592699005.html

"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях

"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех категориях

Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:32

2021-01-12T12:32

2021-01-12T12:32

хоакин феникс

оскар (премия)

культура

кино и сериалы

новости культуры

галь гадот

робин райт

сша

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли выдвинули на "Оскар" во всех возможных категориях, включая "лучшую картину" и "женскую роль", сообщает Сomic Book.Ленту показали в кинотеатрах США и на HBO Max 25 декабря. Российская премьера запланирована на 14 января. Мнения зрителей о проекте на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes – разделились. На "Оскар", кроме Галь Гадот, также выдвинуты: продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс и сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актеры Крис Пайн и Педро Паскаль. Также на премию претендуют художник по костюмам Линди Хемминг, композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и другие участники съемочной группы.Первым проектом Marvel, номинированным на "Оскар" в категории "лучший фильм", стала "Черная пантера", а первым обладателем премии из мира комиксов DC стал "Джокер", который в итоге (после 11 номинаций) получил в прошлом году две награды. "Лучшим актером" был признан Хоакин Феникс, а "лучшим композитором" – Хильдур Гуднадоуттир.

https://ria.ru/20201208/gadot-1588079706.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хоакин феникс, оскар (премия), кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, робин райт, сша