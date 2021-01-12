Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/osipova-1592795944.html
Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор
Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор
Российская гражданка Богдана Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор за похищение собственного ребенка, говорится в документах... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:48
2021-01-12T23:48
богдана осипова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_0:8:960:548_1920x0_80_0_0_2e55a36b553dd6e15ff220f50c0a7c5d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Российская гражданка Богдана Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор за похищение собственного ребенка, говорится в документах суда.Федеральный суд повторно приговорил россиянку Осипову за похищение собственного ребенка - по этому делу ей уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого суда о приезде детей в США она может оказаться в тюрьме на неопределенный срок.Федеральный судья в Канзасе Эрик Мелгрен приговорил Осипову в пятницу к уже отбытому сроку. При этом, как заявил прокурор Джейсон Харт, семейный суд на уровне округа в пятницу предписал Осиповой добиваться отмены опекунства над детьми в России и их приезда в США. В противном случае Осиповой предписано явиться в тюрьму в Канзасе 24 февраля за невыполнение решения семейного суда. У такого заключения нет срока - обвиняемого могут держать в тюрьме неопределенное время, пока он не выполнит предписания суда.Бывший муж Осиповой Брайан Мобли выступил на суде, заявив, что он "разочарован" трехлетним приговором, поскольку дети к нему так и не вернулись. Он заверил, что готов в случае приезда детей в США разделить с бывшей женой опеку над ними, оплачивать квартиру Осиповой на первые полгода, платить алименты и также платить за совместное общение с психологом. Мобли не предоставил каких-либо гарантий того, что в случае приезда детей Осипова получит совместную опеку над ними.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html
https://ria.ru/20201113/osvobozhdenie-1584454085.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_42:0:895:640_1920x0_80_0_0_a65519ba202881ea7d66adfe27662d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
богдана осипова, сша, в мире

Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор

23:48 12.01.2021
 
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Российская гражданка Богдана Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор за похищение собственного ребенка, говорится в документах суда.
Федеральный суд повторно приговорил россиянку Осипову за похищение собственного ребенка - по этому делу ей уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого суда о приезде детей в США она может оказаться в тюрьме на неопределенный срок.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
8 января, 00:41
Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США
Федеральный судья в Канзасе Эрик Мелгрен приговорил Осипову в пятницу к уже отбытому сроку. При этом, как заявил прокурор Джейсон Харт, семейный суд на уровне округа в пятницу предписал Осиповой добиваться отмены опекунства над детьми в России и их приезда в США. В противном случае Осиповой предписано явиться в тюрьму в Канзасе 24 февраля за невыполнение решения семейного суда. У такого заключения нет срока - обвиняемого могут держать в тюрьме неопределенное время, пока он не выполнит предписания суда.
Бывший муж Осиповой Брайан Мобли выступил на суде, заявив, что он "разочарован" трехлетним приговором, поскольку дети к нему так и не вернулись. Он заверил, что готов в случае приезда детей в США разделить с бывшей женой опеку над ними, оплачивать квартиру Осиповой на первые полгода, платить алименты и также платить за совместное общение с психологом. Мобли не предоставил каких-либо гарантий того, что в случае приезда детей Осипова получит совместную опеку над ними.
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 12:23
МИД прокомментировал освобождение россиянки Осиповой из тюрьмы в США
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
 
Богдана ОсиповаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния