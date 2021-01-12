https://ria.ru/20210112/osipova-1592795944.html

Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор

Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор

Российская гражданка Богдана Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор за похищение собственного ребенка, говорится в документах... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:48

2021-01-12T23:48

2021-01-12T23:48

богдана осипова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Российская гражданка Богдана Осипова уведомила американский суд об апелляции на повторный приговор за похищение собственного ребенка, говорится в документах суда.Федеральный суд повторно приговорил россиянку Осипову за похищение собственного ребенка - по этому делу ей уже ничего не грозит, но за невыполнение решения другого суда о приезде детей в США она может оказаться в тюрьме на неопределенный срок.Федеральный судья в Канзасе Эрик Мелгрен приговорил Осипову в пятницу к уже отбытому сроку. При этом, как заявил прокурор Джейсон Харт, семейный суд на уровне округа в пятницу предписал Осиповой добиваться отмены опекунства над детьми в России и их приезда в США. В противном случае Осиповой предписано явиться в тюрьму в Канзасе 24 февраля за невыполнение решения семейного суда. У такого заключения нет срока - обвиняемого могут держать в тюрьме неопределенное время, пока он не выполнит предписания суда.Бывший муж Осиповой Брайан Мобли выступил на суде, заявив, что он "разочарован" трехлетним приговором, поскольку дети к нему так и не вернулись. Он заверил, что готов в случае приезда детей в США разделить с бывшей женой опеку над ними, оплачивать квартиру Осиповой на первые полгода, платить алименты и также платить за совместное общение с психологом. Мобли не предоставил каких-либо гарантий того, что в случае приезда детей Осипова получит совместную опеку над ними.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.

https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html

https://ria.ru/20201113/osvobozhdenie-1584454085.html

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богдана осипова, сша, в мире