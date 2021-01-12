https://ria.ru/20210112/oon-1592784953.html

ООН обсуждает с ВОЗ предложение России по вакцине от COVID-19

ООН обсуждает с ВОЗ предложение России по вакцине от COVID-19

ООН изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:58

2021-01-12T20:58

2021-01-12T21:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

стефан дюжаррик

генеральная ассамблея оон

воз

владимир путин

оон

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ООН, 12 янв – РИА Новости. ООН изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.Он указал, что сотрудники ООН будут вакцинированы в том же порядке, что и жители Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации. "Мы будем опираться на инструкции местных медицинских властей в вопросе получения доступа к вакцинам", - добавил он.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/sputnik-1592747596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, стефан дюжаррик, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, оон