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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/oon-1592784953.html
ООН обсуждает с ВОЗ предложение России по вакцине от COVID-19
ООН обсуждает с ВОЗ предложение России по вакцине от COVID-19
ООН изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:58
2021-01-12T21:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
стефан дюжаррик
генеральная ассамблея оон
воз
владимир путин
оон
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ООН, 12 янв – РИА Новости. ООН изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.Он указал, что сотрудники ООН будут вакцинированы в том же порядке, что и жители Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации. "Мы будем опираться на инструкции местных медицинских властей в вопросе получения доступа к вакцинам", - добавил он.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, стефан дюжаррик, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, оон

ООН обсуждает с ВОЗ предложение России по вакцине от COVID-19

20:58 12.01.2021 (обновлено: 21:03 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 12 янв – РИА Новости. ООН изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.
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"Работа идет". В ВОЗ высказались по сертификации вакцины "Спутник V"
Он указал, что сотрудники ООН будут вакцинированы в том же порядке, что и жители Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации. "Мы будем опираться на инструкции местных медицинских властей в вопросе получения доступа к вакцинам", - добавил он.
В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыСтефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНВОЗВладимир ПутинООН
 
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