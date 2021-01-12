ООН обсуждает с ВОЗ предложение России по вакцине от COVID-19
20:58 12.01.2021 (обновлено: 21:03 12.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
ООН, 12 янв – РИА Новости. ООН изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.
Он указал, что сотрудники ООН будут вакцинированы в том же порядке, что и жители Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира организации. "Мы будем опираться на инструкции местных медицинских властей в вопросе получения доступа к вакцинам", - добавил он.
В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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