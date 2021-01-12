https://ria.ru/20210112/nevesta-1592664957.html

Невеста и ее родители умерли от коронавируса за несколько дней до свадьбы

Невеста и ее родители умерли от коронавируса за несколько дней до свадьбы

Жительница ЮАР умерла от коронавируса за несколько дней до свадьбы, об этом пишет The Sun. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T07:09

2021-01-12T07:09

2021-01-12T07:09

распространение нового коронавируса

воз

дурбан

юар

в мире

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Жительница ЮАР умерла от коронавируса за несколько дней до свадьбы, об этом пишет The Sun.Двадцатишестилетняя Зои Фрешуотер из города Дурбан должна была выйти замуж за бойфренда, с которым они были вместе с 11 лет, в конце декабря, однако заразилась коронавирусом и умерла в канун католического Рождества (25 декабря).Девушка изначально приняла симптомы заболевания за признаки переутомления и стресса, связанного с подготовкой к свадьбе.Как сообщает The Sun, с разницей в несколько дней от COVID-19 также умерли оба родителя Фрешуотер, 63-летний Грег и 52-летняя Анджела. Отец девушки умер 23 декабря, через сутки скончалась ее мать.ЮАР лидирует в странах Африки по числу случаев коронавируса и количеству летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения, скончались более 33 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/nevesta-1590001238.html

дурбан

юар

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2021

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воз, дурбан, юар, в мире