https://ria.ru/20210112/negutsa-1592763264.html

Экс-посла Молдавии в России перевели из-под домашнего ареста в изолятор

Экс-посла Молдавии в России перевели из-под домашнего ареста в изолятор

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца решением Апелляционной палаты Кишинева был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:26

2021-01-12T18:26

2021-01-12T18:26

россия

мид молдавии

андрей негуца

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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца решением Апелляционной палаты Кишинева был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца 30 декабря был помещен под домашний арест на 30 дней из-за причастности к контрабанде анаболиков. Генпрокуратура опротестовала это решение.Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Негуца вину не признает.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.

https://ria.ru/20201231/gaz-1591720414.html

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2021

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россия, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире