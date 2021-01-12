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Экс-посла Молдавии в России перевели из-под домашнего ареста в изолятор
Экс-посла Молдавии в России перевели из-под домашнего ареста в изолятор
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца решением Апелляционной палаты Кишинева был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:26
2021-01-12T18:26
россия
мид молдавии
андрей негуца
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца решением Апелляционной палаты Кишинева был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца 30 декабря был помещен под домашний арест на 30 дней из-за причастности к контрабанде анаболиков. Генпрокуратура опротестовала это решение.Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Негуца вину не признает.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
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россия, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире

Экс-посла Молдавии в России перевели из-под домашнего ареста в изолятор

18:26 12.01.2021
 
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца решением Апелляционной палаты Кишинева был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца 30 декабря был помещен под домашний арест на 30 дней из-за причастности к контрабанде анаболиков. Генпрокуратура опротестовала это решение.

"Апелляционная палата по настоянию прокуроров изменила меру пресечения свободы бывшего посла с домашнего ареста на размещение в следственном изоляторе", - заявил Гайтур.

Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Негуца вину не признает.
МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
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