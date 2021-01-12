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США назначили награду за информацию об одном из лидеров "Аль-Каиды"*
США назначили награду за информацию об одном из лидеров "Аль-Каиды"*
США вводят санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), находящихся в Иране, и трех лидеров ее курдских батальонов, заявил во вторник госсекретарь РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:57
2021-01-12T19:00
майк помпео
аль-каида
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США вводят санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), находящихся в Иране, и трех лидеров ее курдских батальонов, заявил во вторник госсекретарь Майк Помпео."Сегодня мы объявляем санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"*: Султана Юсуфа Хасана аль-Арифа и Мухаммеда Аббатая. Он также известен как Абд аль-Рахман аль-Магреби. Я также объявляю о внесении в списки трех лидеров курдских батальонов "Аль-Каиды"*, - сказал он, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.По его словам, эти батальоны действуют на границе Ирана и Ирака."Я объявляю о награде до семи миллионов долларов… за информацию, которая ведет к установлению местонахождения или идентификации аль-Магреби", - добавил Помпео.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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майк помпео, аль-каида, сша, в мире

США назначили награду за информацию об одном из лидеров "Аль-Каиды"*

18:57 12.01.2021 (обновлено: 19:00 12.01.2021)
 
© Depositphotos / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / teamtime
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США вводят санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), находящихся в Иране, и трех лидеров ее курдских батальонов, заявил во вторник госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня мы объявляем санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"*: Султана Юсуфа Хасана аль-Арифа и Мухаммеда Аббатая. Он также известен как Абд аль-Рахман аль-Магреби. Я также объявляю о внесении в списки трех лидеров курдских батальонов "Аль-Каиды"*, - сказал он, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
По его словам, эти батальоны действуют на границе Ирана и Ирака.
"Я объявляю о награде до семи миллионов долларов… за информацию, которая ведет к установлению местонахождения или идентификации аль-Магреби", - добавил Помпео.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Майк ПомпеоАль-КаидаСШАВ мире
 
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