https://ria.ru/20210112/nagrada-1592769482.html

США назначили награду за информацию об одном из лидеров "Аль-Каиды"*

США назначили награду за информацию об одном из лидеров "Аль-Каиды"*

США вводят санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), находящихся в Иране, и трех лидеров ее курдских батальонов, заявил во вторник госсекретарь РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:57

2021-01-12T18:57

2021-01-12T19:00

майк помпео

аль-каида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США вводят санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ), находящихся в Иране, и трех лидеров ее курдских батальонов, заявил во вторник госсекретарь Майк Помпео."Сегодня мы объявляем санкции против двух лидеров "Аль-Каиды"*: Султана Юсуфа Хасана аль-Арифа и Мухаммеда Аббатая. Он также известен как Абд аль-Рахман аль-Магреби. Я также объявляю о внесении в списки трех лидеров курдских батальонов "Аль-Каиды"*, - сказал он, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.По его словам, эти батальоны действуют на границе Ирана и Ирака."Я объявляю о награде до семи миллионов долларов… за информацию, которая ведет к установлению местонахождения или идентификации аль-Магреби", - добавил Помпео.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592727788.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, аль-каида, сша, в мире