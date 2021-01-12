https://ria.ru/20210112/myasnikov-1592692252.html

Мясников назвал главный фактор развития рака

Мясников назвал главный фактор развития рака

Курение является самым главным фактором развития онкологических заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:38

2021-01-12T11:38

2021-01-12T12:15

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Курение является самым главным фактором развития онкологических заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Помимо этого, курение провоцирует большинство сердечно-сосудистых заболеваний, добавил врач.Мясников отметил, что алкоголь также негативно сказывается на здоровье, однако полностью отказываться от употребления спиртных напитков не обязательно.По словам специалиста, одна рюмка крепкого напитка, либо бокал вина, либо кружка пива не навредят организму, однако регулярное "перешагивание" этой дозы может иметь серьезные последствия для здоровья.

https://ria.ru/20210112/radioterapiya-1592545146.html

https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html

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2021

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александр мясников (врач), общество