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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592773662.html
Часть найденных у россиянки мутаций COVID-19 похожа на "британский" штамм
Часть найденных у россиянки мутаций COVID-19 похожа на "британский" штамм
Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у пациентки в России, были описаны и ранее у пациентов с иммунодефицитом, часть мутаций также совпадает с... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:22
2021-01-12T19:22
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у пациентки в России, были описаны и ранее у пациентов с иммунодефицитом, часть мутаций также совпадает с "британским" штаммом вируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее газета "Известия" сообщила, что российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций."Несмотря на то что описанный вирус отличается и от "британского", и от "датского" варианта, некоторые мутации в них совпадают, что указывает на их независимое происхождение и потенциально адаптационный характер. Кроме того, некоторые из обнаруженных мутаций были описаны ранее у пациентов с иммунодефицитными состояниями", - говорится в сообщении.При этом в возникновении новых генетических вариантов вируса нет ничего необычного, так как в результате приспособления вируса к организму нового хозяина появляются новые варианты коронавируса, уточнили в пресс-службе."Авторы отмечают одновременное наличие различных генетических вариантов вируса в организме пациента и обращают внимание на то, что в результате длительной персистенции вируса в организме пациентов с иммунодефицитными состояниями могут формироваться новые штаммы SARS-CoV-2, которые могут обладать новыми свойствами. В этом наблюдении также нет ничего принципиально нового, но данное исследование еще раз обращает наше внимание на существование мутационных "горячих точек", обладающих адаптационным значением, и на важность изучения генетической изменчивости вируса в определенных группах пациентов", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Часть найденных у россиянки мутаций COVID-19 похожа на "британский" штамм

19:22 12.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у пациентки в России, были описаны и ранее у пациентов с иммунодефицитом, часть мутаций также совпадает с "британским" штаммом вируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.
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"Несмотря на то что описанный вирус отличается и от "британского", и от "датского" варианта, некоторые мутации в них совпадают, что указывает на их независимое происхождение и потенциально адаптационный характер. Кроме того, некоторые из обнаруженных мутаций были описаны ранее у пациентов с иммунодефицитными состояниями", - говорится в сообщении.
При этом в возникновении новых генетических вариантов вируса нет ничего необычного, так как в результате приспособления вируса к организму нового хозяина появляются новые варианты коронавируса, уточнили в пресс-службе.
"Авторы отмечают одновременное наличие различных генетических вариантов вируса в организме пациента и обращают внимание на то, что в результате длительной персистенции вируса в организме пациентов с иммунодефицитными состояниями могут формироваться новые штаммы SARS-CoV-2, которые могут обладать новыми свойствами. В этом наблюдении также нет ничего принципиально нового, но данное исследование еще раз обращает наше внимание на существование мутационных "горячих точек", обладающих адаптационным значением, и на важность изучения генетической изменчивости вируса в определенных группах пациентов", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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