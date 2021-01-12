https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592773662.html

Часть найденных у россиянки мутаций COVID-19 похожа на "британский" штамм

Часть найденных у россиянки мутаций COVID-19 похожа на "британский" штамм

Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у пациентки в России, были описаны и ранее у пациентов с иммунодефицитом, часть мутаций также совпадает с... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:22

2021-01-12T19:22

2021-01-12T19:22

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у пациентки в России, были описаны и ранее у пациентов с иммунодефицитом, часть мутаций также совпадает с "британским" штаммом вируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее газета "Известия" сообщила, что российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций."Несмотря на то что описанный вирус отличается и от "британского", и от "датского" варианта, некоторые мутации в них совпадают, что указывает на их независимое происхождение и потенциально адаптационный характер. Кроме того, некоторые из обнаруженных мутаций были описаны ранее у пациентов с иммунодефицитными состояниями", - говорится в сообщении.При этом в возникновении новых генетических вариантов вируса нет ничего необычного, так как в результате приспособления вируса к организму нового хозяина появляются новые варианты коронавируса, уточнили в пресс-службе."Авторы отмечают одновременное наличие различных генетических вариантов вируса в организме пациента и обращают внимание на то, что в результате длительной персистенции вируса в организме пациентов с иммунодефицитными состояниями могут формироваться новые штаммы SARS-CoV-2, которые могут обладать новыми свойствами. В этом наблюдении также нет ничего принципиально нового, но данное исследование еще раз обращает наше внимание на существование мутационных "горячих точек", обладающих адаптационным значением, и на важность изучения генетической изменчивости вируса в определенных группах пациентов", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html

https://ria.ru/20210111/shtamm-1592565391.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)