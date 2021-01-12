https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592770534.html

Роспотребнадзор объяснил, почему мутации COVID-19 не влияют на вакцины

Роспотребнадзор объяснил, почему мутации COVID-19 не влияют на вакцины

Все выявленные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% генома вируса, поэтому они не повлияют ни на диагностику, ни на вакцинацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:03

2021-01-12T19:03

2021-01-12T19:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Все выявленные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% генома вируса, поэтому они не повлияют ни на диагностику, ни на вакцинацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее газета "Известия" сообщила, что российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций."В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины", - говорится в сообщении.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "британский" штамм выявили у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/koronavirus-1592739679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/immunitet-1592720302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество