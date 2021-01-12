https://ria.ru/20210112/monstr-1592657359.html

Рыбаки случайно выловили морского "монстра"

Рыбаки случайно выловили морского "монстра"

Рыбаки выловили на побережье Австралии неизвестное существо, которое они приняли за морского "монстра", пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:20

2021-01-12T02:20

2021-01-12T02:21

австралия

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Рыбаки выловили на побережье Австралии неизвестное существо, которое они приняли за морского "монстра", пишет Daily Mail.Инцидент произошел на южном побережье Нового Южного Уэльса.Как выяснилось, загадочное существо является короткохвостым гнюсом - вид скатов из подсемейства Hypninae семейства гнюсовых отряда электрических скатов.Короткохвостые гнюсы способны нанести человеку чувствительный, но не смертельный электрический удар. Эти скаты не представляют интереса для коммерческого рыболовства. Они довольно выносливы и часто выживают после поимки и сброса за борт.Короткохвостые гнюсы имеют обширный, но четко ограниченный ареал. Они обитают в теплых умеренных и тропических водах Австралии. Они предпочитают песчаное или илистое дно, включая пляжи, эстуарии и бухты, их также можно обнаружить в зарослях водорослей у скалистых или коралловых рифов.

https://ria.ru/20210106/monstr-1592092374.html

https://ria.ru/20200728/1575018733.html

австралия

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