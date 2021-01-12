https://ria.ru/20210112/moderna-1592747456.html

Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19

Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19

Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:08

2021-01-12T17:08

2021-01-12T17:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

швейцария

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения.Препарат Moderna является уже второй вакциной, одобренной институтом Swissmedic, надзорным органом страны за рынком лекарств. Первой 19 декабря была одобрена вакцина Pfizer/BioNTech.Как отмечается, конфедерация закупила у Moderna порядка 7,5 миллионов доз препарата, который можно использовать для лиц старше 18 лет. Первые 200 тысяч доз будут переправлены в кантоны в ближайшее время.Всего вместе с препаратом от Pfizer/BioNTech Швейцария рассчитывает в январе получить в свое распоряжение порядка полумиллиона доз вакцин от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201224/moderna-1590663121.html

швейцария

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, швейцария, в мире