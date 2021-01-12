Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/moderna-1592747456.html
Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19
Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19
Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:08
2021-01-12T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591094115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_812f0d0b4f7b5ab6a2062d4936421ba6.jpg
ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения.Препарат Moderna является уже второй вакциной, одобренной институтом Swissmedic, надзорным органом страны за рынком лекарств. Первой 19 декабря была одобрена вакцина Pfizer/BioNTech.Как отмечается, конфедерация закупила у Moderna порядка 7,5 миллионов доз препарата, который можно использовать для лиц старше 18 лет. Первые 200 тысяч доз будут переправлены в кантоны в ближайшее время.Всего вместе с препаратом от Pfizer/BioNTech Швейцария рассчитывает в январе получить в свое распоряжение порядка полумиллиона доз вакцин от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201224/moderna-1590663121.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591094115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed6c1e1a1320e68fc64a2576aa8d0e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, швейцария, в мире

Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19

17:08 12.01.2021
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения.
Препарат Moderna является уже второй вакциной, одобренной институтом Swissmedic, надзорным органом страны за рынком лекарств. Первой 19 декабря была одобрена вакцина Pfizer/BioNTech.
Указатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 04:51Распространение нового коронавируса
Moderna оценила эффективность своей вакцины против нового штамма COVID-19
Как отмечается, конфедерация закупила у Moderna порядка 7,5 миллионов доз препарата, который можно использовать для лиц старше 18 лет. Первые 200 тысяч доз будут переправлены в кантоны в ближайшее время.
Всего вместе с препаратом от Pfizer/BioNTech Швейцария рассчитывает в январе получить в свое распоряжение порядка полумиллиона доз вакцин от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоШвейцарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния