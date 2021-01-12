https://ria.ru/20210112/moderna-1592747456.html
Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19
Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19
Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:08
2021-01-12T17:08
2021-01-12T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591094115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_812f0d0b4f7b5ab6a2062d4936421ba6.jpg
ЖЕНЕВА, 12 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране, говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения.Препарат Moderna является уже второй вакциной, одобренной институтом Swissmedic, надзорным органом страны за рынком лекарств. Первой 19 декабря была одобрена вакцина Pfizer/BioNTech.Как отмечается, конфедерация закупила у Moderna порядка 7,5 миллионов доз препарата, который можно использовать для лиц старше 18 лет. Первые 200 тысяч доз будут переправлены в кантоны в ближайшее время.Всего вместе с препаратом от Pfizer/BioNTech Швейцария рассчитывает в январе получить в свое распоряжение порядка полумиллиона доз вакцин от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201224/moderna-1590663121.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591094115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed6c1e1a1320e68fc64a2576aa8d0e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, швейцария, в мире