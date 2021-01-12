https://ria.ru/20210112/mnogodetnye-1592625988.html

Соцработник потратила наследство на дом для чужой многодетной семьи

Соцработник потратила наследство на дом для чужой многодетной семьи

Жительница Брянской области отдала все свое наследство — 200 тысяч рублей — многодетной семье на покупку дома. Людмила Кириченко приезжала в деревню Софиевка... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

2021-01-12T12:26

развод

благотворительность

многодетные семьи

наследство

жилье

волонтеры

новозыбков

брянская область

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592623604_0:195:1040:780_1920x0_80_0_0_ea859c7a90c16a3fe77279be5a0e7c35.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Лина Панченко. Жительница Брянской области отдала все свое наследство — 200 тысяч рублей — многодетной семье на покупку дома. Людмила Кириченко приезжала в деревню Софиевка Злынковского района к родителям. Там познакомилась с Марией Белокопытовой — матерью-одиночкой, воспитывающей шестерых. Дом Марии был тесным и без удобств. Ближайшая колонка с водой — в километре. "Так жить нельзя", — сказала Людмила и помогла Белокопытовой приобрести современное жилье."В наследство ей остались деньги, она отдала их мне"Марии Белокопытовой 33 года. Первый супруг погиб, осталась одна с ребенком. В Брянскую область переехала из Краснодарского края — ко второму мужу. Родила еще двоих, но совместная жизнь не сложилась. "Бросил он нас", — объясняет Мария РИА Новости. Следующая попытка создать полноценную семью также не удалась: "Снова встретила мужчину, но он стал часто пить, оскорблял меня и детей — мы от него ушли". Сейчас у нее шестеро: старшему — 13, младшим — два с половиной и год. Раньше Мария была дояркой, в последнее время не работает."В селе, где мы жили, школы не было, дети не могли там учиться, — говорит Белокопытова. — Решили перебраться в Софиевку. Когда переезжала, была беременна четвертым. Сельсовет нам выделил временный дом. Потолок сыпался, печка разваливалась. Дали другой: деревянный, маленький — две комнаты, зал, прихожая и кухня. Но без воды. Хотела провести — насчитали 65 тысяч. А где их взять?"За водой она ежедневно "ходила за километр на колонку". Вставала затемно: "Пока дети спали — быстренько воды принесла, убрала, наварила". Если затевала стирку, "таскала весь день, пока старшие присматривали за маленькими". И так из года в год.У женщины, живущей по соседству, Мария покупала молоко. "Ее дочь Людмила — соцработник, мы познакомились". Людмила стала помогать матери-одиночке. "Ребенок заболел, положили вместе со мной в больницу. Людмила все время к нам приезжала. Никто не навещал меня, только она передачи приносила. Я попросила ее покрестить ребенка. Она ответила: "Давай уж тогда всех шестерых". Так и стала моей кумой. А потом говорит: "Как можно жить с детьми без воды? Ты — хороший человек, я тебе помогу".Вместе с Людмилой Мария начала искать новый дом: "ездили, смотрели". Подходящее жилье нашлось в Новых Бобовичах Новозыбковского района. Но цена — неподъемная для многодетной матери. "У Людмилы умер отец, в наследство досталось 200 тысяч рублей. И она отдала их нам. А еще помогла с ремонтом". Обманули с маткапиталомЛюдмила Кириченко — почти ровесница Марии, ей тридцать пять. Живет в Новозыбкове, трудится соцработником в Злынковском районе. Уточнить место работы Людмила не захотела, объяснила: многие не понимают ее поступка. "В такой ситуации, как Мария, может оказаться любой человек, — отмечает Кириченко. — Мужики ей попадались непутевые, но при чем здесь дети?"У самой Людмилы благополучная семья, двое детей — 11 и 12 лет. И три высших образования. По одному из них она психолог, поэтому "видит людей". "Мария — неплохая женщина: не пьет, старается. Но попала в тяжелое положение. Семья у нее хорошая, им нужно помочь".По словам Кириченко, Мария "слишком доверчива". "Ее обманули с материнским капиталом. У нее были деньги, но она связалась с недобросовестными людьми. Женщина приезжая, без образования, этим и воспользовались. Обещали купить дом. Мария тогда была беременна четвертым, ей предложили написать доверенность, разъяснили: "Чтобы тебя не возить, у тебя же дети". Дом купили, но не за полмиллиона: ему красная цена была 20-30 тысяч рублей — весь разваливался. И она его даже не видела: сначала сказали: "освободят дом, переедешь", потом угрожали, запугивали. А после заявили, что женщина, у которой приобретали недвижимость, умерла. Мы ходили по инстанциям, узнали адрес, но того дома уже не было — только адрес остался. И Белокопытова была не первой, кого так обманули".Марии выделили временное жилье, потом предоставили дом в соцнайм, добавляет Людмила: "Однако документы не давали. Если бы были какие-то бумаги, она бы его приватизировала, тогда можно было бы что-то в нем делать. Она хотела затеять ремонт, но я сказала: зачем вкладывать, если это не твое?"Когда у Людмилы умер отец, в наследство осталась машина. "Я ее продала и решила им помочь. Просто жалко их было"."Людмила — такой человек"К выбору дома женщины подошли со всей ответственностью. "Присмотрели в Софиевке, — вспоминает Кириченко. — Но он был очень далеко от садика и школы. И в лесу, один-одинешенек. Я говорю: "Куда тебе такой, там даже дороги не чистят". Искали, чтобы в селе были школа и детсад. И чтобы в Новозыбковском районе: у нее еще сохранился областной маткапитал — 50 тысяч рублей. Остальное я добавила".Прежде чем семья переехала, сделали капремонт. "Там были только стены, мы поставили перегородки, подвели воду, газ, установили пластиковые окна, оборудовали туалет с ванной. А еще убрали печь, теперь отапливают газом". С ремонтом многодетной семье помогал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Новозыбкове отец Иоанн. "Мы материал находили, а он по возможности оплачивал", — поясняет Людмила. Подсобили в церкви также вещами и продуктами.Иеромонах Иоанн рассказал РИА Новости, что о матери-одиночке ему сообщила Людмила.По словам священнослужителя, Людмила — "такой человек": если увидит, что кому-то плохо, не пройдет мимо. "Это не единственный пример. Другой семье помогла с ремонтом в квартире. Там детей забрали и потребовали привести в порядок жилье, а родителям — на работу устроиться".В новом доме"Мы уже переехали, — радуется Мария Белокопытова. — Дом просторный, со всеми удобствами — три спальни, зал, кухня, ванна, туалет. Школа, детсад есть в деревне. Мы двух поросят завели, кур привезем, когда потеплеет. Огород у нас большой, подвал хороший, баня есть. И все благодаря Людмиле. Здоровья ей и ее маме"."Теперь я — кума Марии, — добавляет Людмила. — Приглядываю за крестниками. Часто не беспокою, но смотрю, чтобы не было проблем, чтобы в холодильнике хватало продуктов. Опека к ним приезжала, убедились: все нормально".Теперь многое зависит от самой Марии, замечает Кириченко. "Она старается выкарабкаться из ситуации, в которую попала: в доме порядок поддерживает, хозяйством занимается". Людмила подчеркивает, что знает семьи, считавшиеся неблагополучными, но наладившие жизнь после того, как им помогли: "Все у них теперь есть, и дети в институтах учатся". Неравнодушный соцработник надеется, что и у Белокопытовой получится.

https://ria.ru/20201217/mnogodetnye-1589549366.html

https://ria.ru/20181110/1532498956.html

новозыбков

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, благотворительность, многодетные семьи, наследство, жилье, волонтеры, новозыбков, брянская область, дети, семья, общество