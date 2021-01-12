https://ria.ru/20210112/meteorit-1592675411.html

Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео

Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:02

2021-01-12T10:02

2021-01-12T12:14

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки.На кадрах, снятых очевидцем, видно, как в ночном небе крупная мерцающая точка приближается к горизонту, вспыхивает и гаснет.Специалисты выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в 23:09 мск 10 января.Предположительно, диаметр объекта составлял менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.

https://ria.ru/20200201/1564137624.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия