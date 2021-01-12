https://ria.ru/20210112/meteorit-1592675411.html
Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео
Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:02
2021-01-12T10:02
2021-01-12T12:14
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки.На кадрах, снятых очевидцем, видно, как в ночном небе крупная мерцающая точка приближается к горизонту, вспыхивает и гаснет.Специалисты выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в 23:09 мск 10 января.Предположительно, диаметр объекта составлял менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.
https://ria.ru/20200201/1564137624.html
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камчатский край, происшествия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
В Сети
появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как в ночном небе крупная мерцающая точка приближается к горизонту, вспыхивает и гаснет.
Специалисты выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в 23:09 мск 10 января.
Предположительно, диаметр объекта составлял менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.