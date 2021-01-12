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Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео
Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:02
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камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки.На кадрах, снятых очевидцем, видно, как в ночном небе крупная мерцающая точка приближается к горизонту, вспыхивает и гаснет.Специалисты выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в 23:09 мск 10 января.Предположительно, диаметр объекта составлял менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.
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камчатский край, происшествия

Взрыв метеорита над Камчаткой сняли на видео

10:02 12.01.2021 (обновлено: 12:14 12.01.2021)
 
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от западного побережья Камчатки.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как в ночном небе крупная мерцающая точка приближается к горизонту, вспыхивает и гаснет.
Специалисты выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в 23:09 мск 10 января.
Предположительно, диаметр объекта составлял менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.
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