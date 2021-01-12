https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html

Эксперты сравнили безопасность WhatsApp, Telegram и Signal

Эксперты сравнили безопасность WhatsApp, Telegram и Signal

Мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram относительно безопасны, во всех трех приложениях используется сквозное шифрование и содержание переписки остается... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:52

2021-01-12T13:52

2021-01-12T16:23

telegram (приложение)

whatsapp inc.

лаборатория касперского

технологии

общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram относительно безопасны, во всех трех приложениях используется сквозное шифрование и содержание переписки остается конфиденциальным, однако некоторые из этих мессенджеров собирают данные пользователей, которые могут передавать третьим лицам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров — Signal и Telegram — резко возросло.Он пояснил, что у Signal есть преимущество в виде открытого кода, где любой желающий может проверить его на наличие бэкдоров (дефекты алгоритма, которые позволяют получить несанкционированный доступ к данным пользователей. — Прим. ред.), то есть Signal собирает минимум информации о пользователях, чего не скажешь о Telegram и уж тем более WhatsApp."Так что если говорить про безопасность, то Signal будет предпочтительнее. Telegram чуть менее безопасен просто в силу возможности получения доступа к некоторой дополнительной информации. WhatsApp в данном случае вызывает наибольшие вопросы", — добавил Тюрников.Исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев также считает, что все популярные на сегодняшний день мессенджеры относительно безопасны благодаря системам шифрования.Эксперт рекомендует пользователям мобильных устройств придерживаться ряда правил. "Не скачивайте мессенджеры и другие программы из сторонних источников, используйте только официальные магазины приложений. По возможности ознакомьтесь с пользовательским соглашением, бывают ситуации, когда разработчик программы открыто предупреждает о том, что может делиться данными пользователя с третьей стороной. Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений, даже если вам их прислали знакомые. Используйте защитные решения на тех мобильных устройствах, на которых это возможно. Обращайте внимание на то, какие разрешения запрашивает скачанное приложение", — советует он.

https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html

https://ria.ru/20201027/chat-1581843997.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., лаборатория касперского, технологии, общество