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https://ria.ru/20210112/maska-1592604068.html
Косметологи рассказали, как носить защитные маски на морозе
Косметологи рассказали, как носить защитные маски на морозе
Дерматологи сходятся во мнении о том, что носить маску для защиты от коронавируса на морозе длительное время вредно, так как это может привести к раздражению... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дерматологи сходятся во мнении о том, что носить маску для защиты от коронавируса на морозе длительное время вредно, так как это может привести к раздражению или переохлаждению кожи лица. Однако защита необходима, а во многих местах обязательна, тем более что всех этих проблем можно избежать, если следовать простым правилам. Как соблюсти необходимые меры предосторожности и одновременно не навредить коже, выяснила корреспондент проекта "Хорошие новости".Официальный информационный портал самого холодного региона России – Якутии – рекомендует не носить маску на свежем морозном воздухе, однако если необходимо соблюдать эту меру защиты, менять маску следует чаще обычного. Причина в эффекте "парника", который возникает из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха ­– в результате маска быстрее намокает и, как следствие, замерзает на холоде.Рекомендации якутского сайта подтверждает московский врач-косметолог, дерматолог Дарья Афромеева. По ее словам, в результате такого "парникового эффекта" нарушаются защитные функции эпидермиса: верхний слой кожи теряет влагу, и могут возникнуть различные кожные заболевания, такие как акне или розацеа. Кроме того, чтобы кожа лица не переохладилась, косметолог Лилия Краснова советует обратить внимание на тканевые маски. В отличие от медицинской, которая на холоде прослужит не больше часа, тканевая, по словам специалиста, продержится чуть дольше ­– ее следует снять через полтора часа. Поэтому косметолог советует носить с собой несколько масок. Однако, как подчеркивает официальный портал Якутии, не стоит забывать о гигиене. Многоразовую маску необходимо ежедневно стирать, после чего ее можно прогладить утюгом в режиме обработки горячим паром.Кожа требует подготовки к выходу на мороз в маске. Чтобы избежать раздражения, за два часа до того, как планируете использовать это средство защиты, косметологи рекомендуют нанести на лицо крем, подходящий по типу кожи.В свою очередь людям с проблемной кожей дерматолог Афромеева советует под маску профилактически использовать крема с гиалуроновой кислотой и цинком, а также добавить в рутинный уход средства, восстанавливающие кожный барьер.
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Косметологи рассказали, как носить защитные маски на морозе

08:00 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевДевушка в медицинской маске на улице
Девушка в медицинской маске на улице - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дерматологи сходятся во мнении о том, что носить маску для защиты от коронавируса на морозе длительное время вредно, так как это может привести к раздражению или переохлаждению кожи лица. Однако защита необходима, а во многих местах обязательна, тем более что всех этих проблем можно избежать, если следовать простым правилам. Как соблюсти необходимые меры предосторожности и одновременно не навредить коже, выяснила корреспондент проекта "Хорошие новости".
Официальный информационный портал самого холодного региона России – Якутии – рекомендует не носить маску на свежем морозном воздухе, однако если необходимо соблюдать эту меру защиты, менять маску следует чаще обычного. Причина в эффекте "парника", который возникает из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха ­– в результате маска быстрее намокает и, как следствие, замерзает на холоде.
Рекомендации якутского сайта подтверждает московский врач-косметолог, дерматолог Дарья Афромеева. По ее словам, в результате такого "парникового эффекта" нарушаются защитные функции эпидермиса: верхний слой кожи теряет влагу, и могут возникнуть различные кожные заболевания, такие как акне или розацеа.

"Появилось даже специальное определение для высыпаний, спровоцированных длительным ношением маски: маскне – сочетание слов "маска" и "акне". Поэтому я не рекомендую носить маску на улице вне мест скопления людей", – отметила дерматолог.

Кроме того, чтобы кожа лица не переохладилась, косметолог Лилия Краснова советует обратить внимание на тканевые маски. В отличие от медицинской, которая на холоде прослужит не больше часа, тканевая, по словам специалиста, продержится чуть дольше ­– ее следует снять через полтора часа. Поэтому косметолог советует носить с собой несколько масок.
Однако, как подчеркивает официальный портал Якутии, не стоит забывать о гигиене. Многоразовую маску необходимо ежедневно стирать, после чего ее можно прогладить утюгом в режиме обработки горячим паром.
Не пропасть на снежной трассе: как подготовиться к автопутешествиям зимой - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 10:00Хорошие новости
Не пропасть на снежной трассе: как подготовиться к автопутешествиям зимой
Кожа требует подготовки к выходу на мороз в маске. Чтобы избежать раздражения, за два часа до того, как планируете использовать это средство защиты, косметологи рекомендуют нанести на лицо крем, подходящий по типу кожи.
В свою очередь людям с проблемной кожей дерматолог Афромеева советует под маску профилактически использовать крема с гиалуроновой кислотой и цинком, а также добавить в рутинный уход средства, восстанавливающие кожный барьер.
 
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