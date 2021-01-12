https://ria.ru/20210112/maska-1592604068.html

Косметологи рассказали, как носить защитные маски на морозе

Косметологи рассказали, как носить защитные маски на морозе

Дерматологи сходятся во мнении о том, что носить маску для защиты от коронавируса на морозе длительное время вредно, так как это может привести к раздражению... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

2021-01-12T08:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дерматологи сходятся во мнении о том, что носить маску для защиты от коронавируса на морозе длительное время вредно, так как это может привести к раздражению или переохлаждению кожи лица. Однако защита необходима, а во многих местах обязательна, тем более что всех этих проблем можно избежать, если следовать простым правилам. Как соблюсти необходимые меры предосторожности и одновременно не навредить коже, выяснила корреспондент проекта "Хорошие новости".Официальный информационный портал самого холодного региона России – Якутии – рекомендует не носить маску на свежем морозном воздухе, однако если необходимо соблюдать эту меру защиты, менять маску следует чаще обычного. Причина в эффекте "парника", который возникает из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха ­– в результате маска быстрее намокает и, как следствие, замерзает на холоде.Рекомендации якутского сайта подтверждает московский врач-косметолог, дерматолог Дарья Афромеева. По ее словам, в результате такого "парникового эффекта" нарушаются защитные функции эпидермиса: верхний слой кожи теряет влагу, и могут возникнуть различные кожные заболевания, такие как акне или розацеа. Кроме того, чтобы кожа лица не переохладилась, косметолог Лилия Краснова советует обратить внимание на тканевые маски. В отличие от медицинской, которая на холоде прослужит не больше часа, тканевая, по словам специалиста, продержится чуть дольше ­– ее следует снять через полтора часа. Поэтому косметолог советует носить с собой несколько масок. Однако, как подчеркивает официальный портал Якутии, не стоит забывать о гигиене. Многоразовую маску необходимо ежедневно стирать, после чего ее можно прогладить утюгом в режиме обработки горячим паром.Кожа требует подготовки к выходу на мороз в маске. Чтобы избежать раздражения, за два часа до того, как планируете использовать это средство защиты, косметологи рекомендуют нанести на лицо крем, подходящий по типу кожи.В свою очередь людям с проблемной кожей дерматолог Афромеева советует под маску профилактически использовать крема с гиалуроновой кислотой и цинком, а также добавить в рутинный уход средства, восстанавливающие кожный барьер.

https://ria.ru/20201231/avtoputeshestviya-1587803205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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