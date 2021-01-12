https://ria.ru/20210112/maldivy-1592688554.html

На Мальдивах подсчитали, сколько российских туристов посетили страну

На Мальдивах подсчитали, сколько российских туристов посетили страну

На Мальдивах в декабре 2020 году побывало рекордное число российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:47

2021-01-12T11:47

2021-01-12T11:47

куда можно лететь

коронавирус covid-19

туристы

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

великобритания

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151955/18/1519551815_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6e57841f1e306338b8364d752ab71a2.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Мальдивах в декабре 2020 году побывало рекордное число российских туристов, сообщает АТОР.Теперь россияне — вторые по числу туристов на Мальдивах. Больше отдыхающих приезжает из Индии, чуть меньше — из Великобритании. Каждый седьмой отдыхающий на островах — наш соотечественник, хотя раньше эта доля не превышала пяти процентов.Турпоток на Мальдивы из РФ начал нарастать с июля, тогда на острова прибыли 52 путешественника, в августе — 423, в сентябре — более двух тысяч, в октябре — шесть тысяч, в ноябре — восемь с половиной, а в декабре — 15,3 тысячи гостей. Число прибытий из России в последний месяц года превысило показатель аналогичного периода 2019 года на 70 процентов, и это абсолютный рекорд.Причина такого стремительного роста очевидна: в условиях острого дефицита "зимних" пляжных направлений острова пользовались огромной популярностью среди платежеспособной российской туристической аудитории.В рейтинге наиболее дорогих туров пять первых мест — это путевки на Мальдивы. Самый дорогой отдых стоил 25,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

великобритания

мальдивы

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, мальдивы, индия