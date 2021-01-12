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https://ria.ru/20210112/maldivy-1592688554.html
На Мальдивах подсчитали, сколько российских туристов посетили страну
На Мальдивах подсчитали, сколько российских туристов посетили страну
На Мальдивах в декабре 2020 году побывало рекордное число российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:47
2021-01-12T11:47
куда можно лететь
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Мальдивах в декабре 2020 году побывало рекордное число российских туристов, сообщает АТОР.Теперь россияне — вторые по числу туристов на Мальдивах. Больше отдыхающих приезжает из Индии, чуть меньше — из Великобритании. Каждый седьмой отдыхающий на островах — наш соотечественник, хотя раньше эта доля не превышала пяти процентов.Турпоток на Мальдивы из РФ начал нарастать с июля, тогда на острова прибыли 52 путешественника, в августе — 423, в сентябре — более двух тысяч, в октябре — шесть тысяч, в ноябре — восемь с половиной, а в декабре — 15,3 тысячи гостей. Число прибытий из России в последний месяц года превысило показатель аналогичного периода 2019 года на 70 процентов, и это абсолютный рекорд.Причина такого стремительного роста очевидна: в условиях острого дефицита "зимних" пляжных направлений острова пользовались огромной популярностью среди платежеспособной российской туристической аудитории.В рейтинге наиболее дорогих туров пять первых мест — это путевки на Мальдивы. Самый дорогой отдых стоил 25,8 миллиона рублей.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, мальдивы, индия

На Мальдивах подсчитали, сколько российских туристов посетили страну

11:47 12.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Мальдивах в декабре 2020 году побывало рекордное число российских туристов, сообщает АТОР.
Теперь россияне — вторые по числу туристов на Мальдивах. Больше отдыхающих приезжает из Индии, чуть меньше — из Великобритании. Каждый седьмой отдыхающий на островах — наш соотечественник, хотя раньше эта доля не превышала пяти процентов.
Турпоток на Мальдивы из РФ начал нарастать с июля, тогда на острова прибыли 52 путешественника, в августе — 423, в сентябре — более двух тысяч, в октябре — шесть тысяч, в ноябре — восемь с половиной, а в декабре — 15,3 тысячи гостей. Число прибытий из России в последний месяц года превысило показатель аналогичного периода 2019 года на 70 процентов, и это абсолютный рекорд.
Причина такого стремительного роста очевидна: в условиях острого дефицита "зимних" пляжных направлений острова пользовались огромной популярностью среди платежеспособной российской туристической аудитории.
В рейтинге наиболее дорогих туров пять первых мест — это путевки на Мальдивы. Самый дорогой отдых стоил 25,8 миллиона рублей.
Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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