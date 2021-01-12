https://ria.ru/20210112/madrid-1592748561.html

Власти Мадрида оценили ущерб от снегопада минимум в 20 миллионов евро

Власти Мадрида оценили ущерб от снегопада минимум в 20 миллионов евро

Мэрия Мадрида оценивает ущерб, нанесенный мощнейшим снегопадом только столичным зданиям, более чем в 20 миллионов евро. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:18

2021-01-12T17:18

2021-01-12T17:18

мадрид (город)

испания

в мире

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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Мэрия Мадрида оценивает ущерб, нанесенный мощнейшим снегопадом только столичным зданиям, более чем в 20 миллионов евро.По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, в 10 миллионов оценивается ущерб государственным зданиям, в 5 миллионов – частным, 5,6 миллиона – строящимся.Кроме того, по предварительным оценкам, в городе пострадали как минимум 150 тысяч деревьев (всего в нем зарегистрировано около 800 тысяч).В городе продолжается очистка улиц, возобновлено движение пригородных поездов, а также частично автобусов, не ходивших с вечера пятницы (пока 28 линий из более 200).В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов, привела к полному коллапсу Мадрида из-за снега. Этот снегопад побил рекорд, установленный в 1971 году.С вечера пятницы движение в городе было остановлено, передвижение было возможно только на метро, которое ходило круглосуточно.В ряде регионов Испании на этой неделе установилась низкая температура – так в столице ночью в некоторых районах столбики термометра опустились ниже 10 градусов, побив рекорды нескольких десятилетий.Из-за образовавшегося гололеда власти Мадрида просят людей по возможности оставаться дома и работать удаленно, школы закрыты до 18 января.Региональные власти призывают правительство Испании объявить Мадрид зоной катастрофы.

https://ria.ru/20210112/temperatura-1592727130.html

https://ria.ru/20210110/snegopad-1592476783.html

мадрид (город)

испания

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мадрид (город), испания, в мире