https://ria.ru/20210112/madrid-1592748561.html
Власти Мадрида оценили ущерб от снегопада минимум в 20 миллионов евро
Власти Мадрида оценили ущерб от снегопада минимум в 20 миллионов евро
Мэрия Мадрида оценивает ущерб, нанесенный мощнейшим снегопадом только столичным зданиям, более чем в 20 миллионов евро. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:18
2021-01-12T17:18
2021-01-12T17:18
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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Мэрия Мадрида оценивает ущерб, нанесенный мощнейшим снегопадом только столичным зданиям, более чем в 20 миллионов евро.По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, в 10 миллионов оценивается ущерб государственным зданиям, в 5 миллионов – частным, 5,6 миллиона – строящимся.Кроме того, по предварительным оценкам, в городе пострадали как минимум 150 тысяч деревьев (всего в нем зарегистрировано около 800 тысяч).В городе продолжается очистка улиц, возобновлено движение пригородных поездов, а также частично автобусов, не ходивших с вечера пятницы (пока 28 линий из более 200).В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов, привела к полному коллапсу Мадрида из-за снега. Этот снегопад побил рекорд, установленный в 1971 году.С вечера пятницы движение в городе было остановлено, передвижение было возможно только на метро, которое ходило круглосуточно.В ряде регионов Испании на этой неделе установилась низкая температура – так в столице ночью в некоторых районах столбики термометра опустились ниже 10 градусов, побив рекорды нескольких десятилетий.Из-за образовавшегося гололеда власти Мадрида просят людей по возможности оставаться дома и работать удаленно, школы закрыты до 18 января.Региональные власти призывают правительство Испании объявить Мадрид зоной катастрофы.
https://ria.ru/20210112/temperatura-1592727130.html
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мадрид (город), испания, в мире
МАДРИД, 12 янв – РИА Новости.
Мэрия Мадрида
оценивает ущерб, нанесенный мощнейшим снегопадом только столичным зданиям, более чем в 20 миллионов евро.
По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, в 10 миллионов оценивается ущерб государственным зданиям, в 5 миллионов – частным, 5,6 миллиона – строящимся.
Кроме того, по предварительным оценкам, в городе пострадали как минимум 150 тысяч деревьев (всего в нем зарегистрировано около 800 тысяч).
В городе продолжается очистка улиц, возобновлено движение пригородных поездов, а также частично автобусов, не ходивших с вечера пятницы (пока 28 линий из более 200).
В конце прошлой недели на Испанию
обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов, привела к полному коллапсу Мадрида из-за снега. Этот снегопад побил рекорд, установленный в 1971 году.
С вечера пятницы движение в городе было остановлено, передвижение было возможно только на метро, которое ходило круглосуточно.
В ряде регионов Испании на этой неделе установилась низкая температура – так в столице ночью в некоторых районах столбики термометра опустились ниже 10 градусов, побив рекорды нескольких десятилетий.
Из-за образовавшегося гололеда власти Мадрида просят людей по возможности оставаться дома и работать удаленно, школы закрыты до 18 января.
Региональные власти призывают правительство Испании объявить Мадрид зоной катастрофы.