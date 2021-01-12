https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592766399.html

Лукашенко призвал белорусов не тратить время на пустословие и разрушение

Лукашенко призвал белорусов не тратить время на пустословие и разрушение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не тратить время на пустословие, ненужные дела и разрушение, подчеркнув, что нужно достойно пройти... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:44

2021-01-12T18:44

2021-01-12T18:44

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не тратить время на пустословие, ненужные дела и разрушение, подчеркнув, что нужно достойно пройти трудности и сохранить страну для будущих поколений.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник вручил премии "За духовное возрождение", специальную премию деятелям культуры и искусства, а также премию "Белорусский спортивный Олимп".Он выразил мнение, что на Белоруссию, как и на весь мир, обрушился "шквал вранья", и это необходимо пережить. Лукашенко также призвал белорусов быть "мудрыми и талантливыми"."Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений", - сказал Лукашенко.Он также добавил, что то, чего у белорусов сейчас нет, они заработают. "Мы в состоянии это сделать и обязательно сделаем", - добавил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html

https://ria.ru/20210111/lukashenko-1592557376.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире