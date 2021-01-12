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Лукашенко призвал белорусов не тратить время на пустословие и разрушение
Лукашенко призвал белорусов не тратить время на пустословие и разрушение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не тратить время на пустословие, ненужные дела и разрушение, подчеркнув, что нужно достойно пройти... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:44
2021-01-12T18:44
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не тратить время на пустословие, ненужные дела и разрушение, подчеркнув, что нужно достойно пройти трудности и сохранить страну для будущих поколений.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник вручил премии "За духовное возрождение", специальную премию деятелям культуры и искусства, а также премию "Белорусский спортивный Олимп".Он выразил мнение, что на Белоруссию, как и на весь мир, обрушился "шквал вранья", и это необходимо пережить. Лукашенко также призвал белорусов быть "мудрыми и талантливыми"."Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений", - сказал Лукашенко.Он также добавил, что то, чего у белорусов сейчас нет, они заработают. "Мы в состоянии это сделать и обязательно сделаем", - добавил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусов не тратить время на пустословие и разрушение

18:44 12.01.2021
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не тратить время на пустословие, ненужные дела и разрушение, подчеркнув, что нужно достойно пройти трудности и сохранить страну для будущих поколений.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник вручил премии "За духовное возрождение", специальную премию деятелям культуры и искусства, а также премию "Белорусский спортивный Олимп".

"Случаются какие-то хорошие, добрые моменты в жизни, бывают и печальные. И тогда ты особо задумываешься о смысле жизни. Я скажу по-народному: знаете, жизнь такая короткая - давайте сделаем все, чтобы не тратить это время на пустословие, ненужные дела, тем более на разрушение. Не дай бог нам в пылу этого всемирного безумия потерять то, что никогда больше мы не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века", - сказал президент.

Он выразил мнение, что на Белоруссию, как и на весь мир, обрушился "шквал вранья", и это необходимо пережить. Лукашенко также призвал белорусов быть "мудрыми и талантливыми".
"Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 18:01
Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Он также добавил, что то, чего у белорусов сейчас нет, они заработают. "Мы в состоянии это сделать и обязательно сделаем", - добавил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
11 января, 12:59Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что его хотят обвинить в том, что он защищает страну
 
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