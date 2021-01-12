https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592703426.html

Лукашенко призвал предприятия заканчивать "рыночную болтовню"

Лукашенко призвал предприятия заканчивать "рыночную болтовню"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, заявил, что пора... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:35

2021-01-12T12:35

2021-01-12T12:43

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, заявил, что пора заканчивать "рыночную болтовню" и выполнять жесткий план производства, поскольку если предприятия будут работать и платить зарплату населению, то власть "оценят".При этом он заметил, что критика со стороны оппонентов такой позиции неважна. "Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят", - продолжил президент.Лукашенко отметил важность поднимаемого вопроса по равномерному производству и поставкам техники по кварталам, в том числе "очень важный вопрос - поставка техники в лизинг". Он также обратил внимание на то, что власти "замахнулись" на ближайшие пять лет сформировать планы заказов и производства белорусской техники, планы закупок и продаж.Вместе с тем президент обратил внимание на вопросы качества выпускаемой продукции. "Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Вы сами отмечаете этот вопрос. Мы очень много говорили. Думаю, что особенно в этом, стартовом году пятилетки, нам надо особое внимание обратить на качество", - подчеркнул он. Лукашенко констатировал, что есть предприятия, которые очень сильно добавили в качестве, но некоторые хоть немного, но, наоборот, снизили. "Я так понимаю, это, прежде всего, рекламации, которые поступают на продукцию", - заметил он. Пархомчик пояснил, что это в основном касается новых видов продукции, выпуск которых был освоен только недавно.По словам Назарова, в целом объем производства в промышленности в 2020 году снизился к показателю 2019 года на 0,7%. Он подчеркнул, что есть объективные причины такой ситуации, но, например, по концерну "Беллесбумпром" превышен уровень прошлого года. "Я хочу подчеркнуть, что это ведомство, которое работает на местном сырье, - то, что вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, экспортируй и продавай", - отметил вице-премьер.Лукашенко подчеркнул важность этого примера. "Нашим этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5%, в трудные годы, и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка. То, что нам (говорили – ред.): деньги (инвестиции – ред.) не туда вкладываем… Она сегодня нас спасает и дает результат, и мы перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу", - сказал он.

https://ria.ru/20210112/goszakupki-1592698334.html

https://ria.ru/20210111/belorussiya-1592645786.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире